У ніч проти 18 грудня ППО збила 51 із 81 ударного БпЛА типу “Шахед”, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 17-18 грудня − подробиці

81 російський БпЛА запускався з повітряного простору Брянська, Курська, Міллєрово та Орла в Росії.

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Повітряні цілі збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях..

10 безпілотників локаційно втрачені. Ще один наразі лишається в повітряному просторі України.

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Фото: Повітряні сили / Телеграм

Останні обстріли України − що відомо

У ніч проти 17 грудня ППО збила 20 із 31 ударного дрона типу “Шахед”.

А в ніч на 16 грудня ППО збила 27 із 49 ударних безпілотників.

49 ворожих БпЛА запускалися з повітряного простору Брянська та Орла в Росії.

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Повітряні цілі збивали в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях.