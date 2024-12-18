У ніч проти 18 грудня ППО збила 51 із 81 ударного БпЛА типу “Шахед”, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Атака на Україну 17-18 грудня − подробиці
81 російський БпЛА запускався з повітряного простору Брянська, Курська, Міллєрово та Орла в Росії.
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Повітряні цілі збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях..
10 безпілотників локаційно втрачені. Ще один наразі лишається в повітряному просторі України.
Останні обстріли України − що відомо
У ніч проти 17 грудня ППО збила 20 із 31 ударного дрона типу “Шахед”.
А в ніч на 16 грудня ППО збила 27 із 49 ударних безпілотників.
49 ворожих БпЛА запускалися з повітряного простору Брянська та Орла в Росії.
Британія заблокувала 20 танкерів, що перевозили російську нафту
Повітряні цілі збивали в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях.