У вівторок обраний президент США Дональд Трамп пішов у наступ на медійному фронті, розпочавши свій так званий “реваншистський тур” 2025 року позовом проти відомої соціологині Джей Енн Сельцер, її соціологічної фірми, її газети The Des Moines Register і її материнської компанії Gannett.

Тур помсти Дональда Трампа

Команда юристів Трампа стверджує, що дані Сельцер, які прогнозували Трампу програш Камалі Гарріс у політично впливовому штаті Айова на цьогорічних президентських виборах (у підсумку він отримав перевагу в близько 13 відсотків), якимось чином порушили закон штату про захист прав споживачів, нібито поширивши оманливу рекламу.

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«Відповідачі та їхні соратники в Демократичній партії сподівалися, що результати опитування на користь Гарріс створять неправдивий наратив про неминучість її перемоги в останній тиждень перед президентськими виборами 2024 року, – написали в позові адвокати Трампа. – Натомість вибори 5 листопада стали монументальною перемогою президента Трампа як у Колегії виборщиків, так і в народному голосуванні, яка засвідчила переважну підтримку його принципу «Америка понад усе» і відправила радикальний соціалістичний порядок денний на смітник історії».

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Більше по темі Трамп підтримає рішення Шольца не постачати Україні ракети Taurus Новообраний президент США раніше засудив рішення Байдена щодо дозволу на далекобійні удари вглиб Росії американською зброєю.

Конгрес не має права видавати закони, що обмежують свободу слова і преси

Трамп подає в суд на медіа − що відомо

Цей позов – не перший у юридичній кампанії, яку двічі імпічментований президент із судимістю веде проти засобів масової інформації, які “несправедливо ставилися” до нього впродовж багатьох років. Він також намагався боротися зі своїми політичними опонентами в Білому домі та на Капітолійському пагорбі через Міністерство юстиції США. Але до своєї інавгурації наприкінці січня Трамп може покладатися лише на власних адвокатів, які можуть переслідувати журналістів за допомогою позовів про наклеп та інших креативних юридичних маніпуляцій.

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Минулими вихідними телеканал ABC News врегулював у позасудовому порядку позов про наклеп, поданий колишнім президентом, погодившись виплатити 15 мільйонів доларів пов’язаному з Трампом фонду і вибачитися за висловлювання ведучого Джорджа Стефанополуса про те, що Трамп «зґвалтував» письменницю Е. Джин Керролл. На початку року суд присяжних у Нью-Йорку постановив, що Трамп домагався Керролл і обмовив її, але не визнав його винним у зґвалтуванні.

На імпровізованій прес-конференції у своєму будинку у Флориді в понеділок новообраний президент виклав свій план на перші кілька тижнів на посаді, включно з переговорами з президентом України Володимиром Зеленським і російським автократом Владіміром Путіним щодо припинення війни. Коли його запитали, чи повинен Київ поступитися територією, він ухилився від відповіді, зазначивши лише, що деякі українські території стали «зонами руйнування», і тому українські біженці не зможуть повернутися до своїх домівок, оскільки «там нічого не залишилося».

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Далі Трамп описав своє бачення захищених конституцією американських ЗМІ за його нового режиму. На запитання, чи буде ще більше судових позовів проти журналістів, Трамп відповів: «Я думаю, що ми повинні це зробити, бо вони дуже нечесні. Нам потрібні чудові ЗМІ. Нам потрібні чесні ЗМІ».

Як приклад «хорошої роботи» він назвав консервативних шоуменів Fox News Шона Генніті і Такера Карлсона.

Далі він назвав медіа-діячів зі свого списку ворогів, з якими він уже судиться: легендарного журналіста Вотергейту Боба Вудворда, який написав не надто втішну книгу про першу адміністрацію Трампа, програму «60 хвилин» на CBS News, а також комітет Пулітцерівської премії, який нагородив журналістів New York Times і Washington Post за їхні репортажі про першу президентську кампанію Трампа і його підкилимні домовленості з Україною і Кремлем.

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На основі інформації з цих репортажів Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент тодішнього президента Трампа, але в Сенаті, в якому на той час більшість мали республіканці, забракло голосів для оголошення імпічменту. Зрештою команда Трампа назвала все це «російською містифікацією».

Трамп безпідставно воює зі ЗМІ

Перша поправка до Конституції США говорить:

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«Конгрес не має права видавати закони щодо впровадження будь-якої релігії чи заборони вільно сповідувати її, а також не має права видавати закони, що обмежують свободу слова, преси і права народу мирно збиратися і звертатися до уряду з проханням усунути якусь кривду».

Ще однією особливістю американської правової системи є те, що позивач повинен довести, що твердження журналіста є фактично неправдивими, тоді як у деяких правових системах Європи, наприклад, позивач має продемонструвати лише зловмисний намір, незалежно від того, чи відповідає це дійсності.

«Виглядає так, що для жодного з цих позовів немає жодних підстав, окрім його злості», – так про юридичну вендету Трампа сказав Флойд Абрамс, конституційний адвокат, що спеціалізується на Першій поправці, в інтерв’ю Джейку Тепперу з CNN.

«Ми залишаємося при своїй думці і вважаємо, що цей позов є безпідставним», – заявила у вівторок прес-секретар компанії Gannett Ларк-Марі Ентон.