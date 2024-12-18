Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп підтримає його позицію у відмові надання Україні крилатих ракет Taurus, пише Spiegel.

Шольц посилається на Трампа, відмовляючи Україні в Taurus

Шольц вважає, що для нього буде “неправильним рішенням” постачати зброю, якою можна завдавати ударів углиб Росії.

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“Якщо я правильно його розумію, то це буде так само оцінюватися і в майбутньому, наприклад, у трансатлантичному співробітництві. Принаймні, це те, що я читав в останніх інтерв’ю президента Трампа”, пояснив німецький канцлер.

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Трамп раніше засуджував рішення чинного президента США Джо Байдена щодо дозволу на удари вглиб країни-агресора далекобійною зброєю, надану Штатами.

Канцлеру Шольцу та його уряду оголосили про недовіру − подробиці

Німецький парламент Бундестаг висловив недовіру канцлеру ФРН Олафу Шольцу.

Задля вотуму недовіри Зелені пообіцяли утриматися після того, як ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (AfD) погрожувала зірвати процес, проголосувавши за Шольца.

Більше по темі Білий дім не вcтигне відправити виділену допомогу Україні до приходу Трампа Наразі невідомо чи використає адміністрація Трампа ці кошти для підтримки України.

Він сподівається, що переживе політичну кризу і залишиться на другий термін.

Німецькі законодавці зберуться в Бундестазі о 13:00 (12:00 за Гринвічом). Після виступу Шольца відбудуться дебати, а потім голосування.

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Соціал-демократична партія чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца внесе до передвиборчої програми відмову постачання Україні далекобійних ракет Taurus.