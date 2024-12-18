Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться 19 грудня з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити свої сподівання на продовження поставок газу через Україну, повідомляє Reuters.

Словаччина прагне зберегти транзит російського газу через Україну

На засіданні парламентського комітету Фіцо заявив, що існують альтернативні рішення, які дозволять зберегти газовий маршрут відкритим в наступному році.

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Попри те, що український уряд відмовився продовжувати транзитний контракт з російським «Газпромом».

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Словаччина має довгостроковий контракт з «Газпромом» і прагне продовжувати отримувати російський газ через Україну.

Для Словаччини купівля газу в інших країнах коштуватиме країні на 220 мільйонів євро більше за транзит, а також може призвести до підвищення цін на газ в Європі.

«Я беру до уваги рішення українського уряду про те, що вони не хочуть продовжувати контракт з «Газпромом». Але це не означає, що ми не можемо брати газ зі сходу», зазначив словацький прем’єр.

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Україна та ЄС обговорюють нові умови транзиту газу − подробиці

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна готова забезпечити транзит будь-якого газу, за винятком російського.

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Україна готова дотримуватися своїх зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС та розгляне можливість транзиту газу за межі російського, якщо Європейська комісія виявить таке бажання.

Для України пріоритетом залишається енергетична безпека для всієї Європи, зокрема й стабільне постачання природного газу в зимовий період.

Під час урядових консультацій із прем’єром Словаччини Робертом Фіцо обговорювалося розширення співпраці між Україною та Словаччиною у сфері електроенергетики.

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Після консультацій прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Україна не розглядає продовження транзитної угоди з російським “Газпромом”.