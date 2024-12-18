Парламентарі не змогли ухвалити постанову про виключення голови депутатської групи «Платформа за життя та мир» Юрія Бойка з парламентського комітету з питань прав людини.

Про це повідомив народний депутат із парламенської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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Бойка не виключили з парламентського комітету з питань прав людини

Законодавча ініціатива 12327 була підтримана лише 217 голосами нардепутатів за мінімально необхідних 226.

Документ передбачав відкликання Бойка Юрія Анатолійовича – народного депутата України, голову депутатської групи «Платформа за життя та мир», з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

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Відповідну ініціативу підтримало:

Фракція «Слуга народу» - 166 народних депутатів

«Європейська солідарність» - 17

«ВО Батьківщина» - 7

«Платформа за життя» - 0

Фракція «Голос» - 12

«Відновлення України» - 0

«За майбутнє» - 4

«Довіра» - 4

«Позафракційні» - 7.

18 грудня Рада доручила комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи невідкладно розглянути постанову про виключення голови депутатської групи «Платформа за життя та мир» Юрія Бойка із складу комітету з питань прав людини.

Бойко прийшов на допит після проросійських заяв − подробиці

За інформацією джерела Kyiv Post, 18 грудня очільник депутатської групи “Платформа за життя та мир” у Верховній Раді Юрій Бойко прийшов на допит до Служби безпеки України.

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Він пояснював свою заяву російською у соцмережі TikTok. Ця заява містить проросійські тези про «радикалів» і «заборону говорити рідною мовою», тобто російською, в Україні.

Після допиту Бойко вибачився перед українцями та назвав Путіна воєнним злочинцем.

Хто такий Юрій Бойко

Бойко був міністром енергетики в уряді Миколи Азарова за президентства Віктора Януковича.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання нардепа Бойка з посади члена комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин після його нещодавніх заяв.

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Депутатська група “Платформа за життя та мир” створена з членів колишньої ОПЗЖ, діяльність якої забооронена з 2022 року.