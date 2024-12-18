Україна отримала від Європейського Союзу транш на 4,1 млрд євро за програмою Ukraine Facility. Загальний обсяг допомоги у 2024 році досяг 16,1 млрд євро.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Ukraine Facility: Україна отримала черговий транш від ЄС
“Ця підтримка відображає значний прогрес України в ключових реформах, викладених у Плані для України, від боротьби з корупцією до енергетики та захисту довкілля”, - написав він.
Шмигаль зазначив, що прихильність ЄС у межах Програми Ukraine Facility до 2027 року на 50 млрд євро зміцнює стійкість України та просуває нас шляхом вступу до ЄС.
Grateful to @vonderleyen and the European Commission for the disbursement of €4.1 billion under the Ukraine Facility, bringing total funding for 2024 to €16.1 billion. This support reflects Ukraine’s significant progress on key reforms outlined in the Ukraine Plan, from…— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 18, 2024
ЄС виділить Україні 4,1 млрд євро - подробиці
9 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував транш від ЄС найближчими тижнями.
14 листопада Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility.
Це рішення пов’язане з позитивною оцінкою реформ, проведених українським урядом.
Україна спільно з Польщею і Данією розробила план євроінтеграції на 2025 рік
23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 млрд євро.
Кредит виплачуватимуть із використанням прибутків від заморожених активів РФ.
22 жовтня Європарламент підтримав пропозицію про надання Україні позики Європейського Союзу у межах кредиту G7, який будуть виплачувати із використанням прибутків від заморожених активів РФ.