Україна отримала від Європейського Союзу транш на 4,1 млрд євро за програмою Ukraine Facility. Загальний обсяг допомоги у 2024 році досяг 16,1 млрд євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Ukraine Facility: Україна отримала черговий транш від ЄС

“Ця підтримка відображає значний прогрес України в ключових реформах, викладених у Плані для України, від боротьби з корупцією до енергетики та захисту довкілля”, - написав він.

Шмигаль зазначив, що прихильність ЄС у межах Програми Ukraine Facility до 2027 року на 50 млрд євро зміцнює стійкість України та просуває нас шляхом вступу до ЄС.