У ніч проти 19 грудня Служба безпеки України разом із Військово-Морськими Силами комбіновано атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовської області Росії, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в СБУ.

Комбінована атака СБУ та ВМС: дрони та ракети знищили російський НПЗ

Спершу безпілотники СБУ перевантажили російську ППО, яка захищала завод, щоб створити “вікно можливостей” для українських реактивних ракет, якими СБУ та ВМС вдарили по НПЗ.

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Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа. На відео можна побачити кілька джерел займання на значній площі.

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За даними джерела в українській спецслужбі, ударом уразили й установку ЕЛОУ-АВТ-2,5, яка отримує зріджені вуглеводневі гази.

Спільна операція завдала суттєвих збитків виробничим потужностям підприємства.

Як повідомило поінформоване джерело в СБУ, сьогоднішня спецоперація стала можлива завдяки використанню вітчизняних БпЛА та ракет. Це підтверджує високу ефективність і потужність української зброї, зокрема, її здатність уражати ворожу логістику, що підтримує війну в Україні.

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Десятки БПЛА вдарили по НПЗ у Новошахтинську − подробиці

У ніч проти 19 грудня на Новошахтинському НПЗ у Ростовській області Росії безпілотники налетіли на установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти.

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Установка атмосферно-вакуумної перегонки нафти АВТ-6 використовується для отримання зріджених вуглеводневих газів.

Нічний наліт став наймасовішим на Ростовську область. Безпілотники вчетверте вразили Новошахтинський НПЗ.