Україна наразі недостатньо сильна для дипломатичних кроків, спрямованих на завершення війни, повідомляє Інтерфакс-Україна, цитуючи Президента України Володимира Зеленського в Брюсселі.

Чому Україна ще не готова до переговорів − відповідь Зеленського

За його словами, партнери зробили кроки щодо посилення української економіки, тому Україна забезпечена фінансово на наступний рік.

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“Але не все виконано, щоб сказати, що Україна сильна для тих чи інших дипломатичних кроків”, − додав Президент.

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Український лідер наголосив, що робитиме все, щоб у 2025 році посилити позиції України.

Будемо робити все, щоб наступного року вийшло нам бути сильними й уже переходити до дипломатії Президент України Володимир Зеленський

Зеленський не вірить у те що Путін хоче завершення війни.

“В будь-якому випадку з нашого боку ми зробимо все, щоб закінчити цю війну справедливо для нас, для України”, − запевнив очільник держави.

Переговори щодо війни в Україні

Китай може долучитися до зусиль зі встановлення справедливого миру між Росією та Україною, але не братиме на себе провідну роль у переговорах.

Більше по темі Каллас закликала не спонукати Зеленського до мирних переговорів Дипломатка вважає, що переговори не можуть відбутися поки Путін не захоче миру.

13 грудня Президент України Володимир Зеленський відреагував на один із наймасованіших обстрілів українського енергосектору 13 грудня.

За словами українського лідера, вдалося збити 81 ракету, зокрема 11 крилатих ракет збили завдяки винищувачам F-16.

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Зеленський зазначав, що масований обстріл − “мирний” план російського президента Владіміра Путіна, тобто знищити все.

За словами Зеленського, Росія має необмежені можливості для виробництва ракет завдяки продажу нафти, що дозволяє Путіну почуватися безкарним.

Дональд Трамп заявляв, що вирішення кризи в Україні буде його пріоритетом після вступу на посаду наступного місяця, а ситуацію на Близькому Сході називав “менш складною”.