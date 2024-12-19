У ніч проти 19 грудня на Новошахтинському НПЗ у Ростовській області Росії безпілотники налетіли на установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти, повідомив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.
Новошахтинський НПЗ палає після атаки дронів − подробиці
Установка атмосферно-вакуумної перегонки нафти АВТ-6 використовується для отримання зріджених вуглеводневих газів.
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Як зауважив Андрющенко, нічний наліт став наймасовішим на Ростовську область. Безпілотники вчетверте вразили Новошахтинський НПЗ.
Міноборони Росії заявило, що російська ППО нібито збила 84 дрони за ніч, 36 із яких − над територією Ростовської області, 21 − над Брянською, 14 − над Бєлгородською, а решту − над Воронезькою, Курською, Тамбовською областями та Краснодарським краєм.
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Т. в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар стверджував, що сьогодні вночі Ростовську область атакували не лише дрони, а й три ракети.
За його словами, пожежу на НПЗ вже загасили.
Дрони масовано налетіли на Ростовську область РФ − що відомо
У ніч проти 28 листопада на Краснодарський край і Ростовську область Росії налетіли дрони.
Місцеві повідомили про вибухи в Слов’янську-на-Кубані та Кримську Краснодарського краю.
У ніч на 18 серпня Сили оборони вдарили по комбінату “Кавказ” у Ростовській області РФ.
Там зберігалися нафта та нафтопродукти, які росіяни постачали у тому числі й для потреб своєї армії.
Служба безпеки України за допомогою безпілотників минулої ночі атакувала нафтобази Ростовській області в Росії, повідомили джерела Kyiv Post.
Місцеві мешканці всю ніч рахували вибухи і скаржилися що інший дрон влучив у ціль. Особливо гучно було біля залізничного вокзалу та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали.
У ніч проти 6 червня під удар БпЛА потрапили НПЗ у Новошахтинську Ростовської області та Старооскольському міському окрузі в Бєлгородській області РФ.