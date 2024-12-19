У ніч проти 19 грудня на Новошахтинському НПЗ у Ростовській області Росії безпілотники налетіли на установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти, повідомив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.

Новошахтинський НПЗ палає після атаки дронів − подробиці

Установка атмосферно-вакуумної перегонки нафти АВТ-6 використовується для отримання зріджених вуглеводневих газів.

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Як зауважив Андрющенко, нічний наліт став наймасовішим на Ростовську область. Безпілотники вчетверте вразили Новошахтинський НПЗ.

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Міноборони Росії заявило, що російська ППО нібито збила 84 дрони за ніч, 36 із яких − над територією Ростовської області, 21 − над Брянською, 14 − над Бєлгородською, а решту − над Воронезькою, Курською, Тамбовською областями та Краснодарським краєм.

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Kyiv Post зібрав головні заяви російського лідера Владіміра Путіна під час щорічних “Підсумків року з Владіміром Путіним”.

Т. в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар стверджував, що сьогодні вночі Ростовську область атакували не лише дрони, а й три ракети.

За його словами, пожежу на НПЗ вже загасили.

Дрони масовано налетіли на Ростовську область РФ − що відомо

У ніч проти 28 листопада на Краснодарський край і Ростовську область Росії налетіли дрони.

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Місцеві повідомили про вибухи в Слов’янську-на-Кубані та Кримську Краснодарського краю.

У ніч на 18 серпня Сили оборони вдарили по комбінату “Кавказ” у Ростовській області РФ

Там зберігалися нафта та нафтопродукти, які росіяни постачали у тому числі й для потреб своєї армії. 

Служба безпеки України за допомогою безпілотників минулої ночі атакувала нафтобази Ростовській області в Росії, повідомили джерела Kyiv Post.

Місцеві мешканці всю ніч рахували вибухи і скаржилися що інший дрон влучив у ціль. Особливо гучно було біля залізничного вокзалу та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали. 

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У ніч проти 6 червня під удар БпЛА потрапили НПЗ у Новошахтинську Ростовської області та Старооскольському міському окрузі в Бєлгородській області РФ.

Київ Пост
Київ Пост
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