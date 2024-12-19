Як зауважив Андрющенко, нічний наліт став наймасовішим на Ростовську область. Безпілотники вчетверте вразили Новошахтинський НПЗ.

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У ніч проти 19 грудня на Новошахтинському НПЗ у Ростовській області Росії безпілотники налетіли на установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти, повідомив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.

Міноборони Росії заявило, що російська ППО нібито збила 84 дрони за ніч, 36 із яких − над територією Ростовської області, 21 − над Брянською, 14 − над Бєлгородською, а решту − над Воронезькою, Курською, Тамбовською областями та Краснодарським краєм.

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Т. в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар стверджував, що сьогодні вночі Ростовську область атакували не лише дрони, а й три ракети.

За його словами, пожежу на НПЗ вже загасили.