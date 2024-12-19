Москва заявляє, що все ще намагається домовитися з новою владою Сирії про те, щоб зберегти за собою авіабазу Хмеймім і військово-морську базу в Тартусі. Однак на нових супутникових знімках, зроблених компанією Maxar Technologies минулими вихідними, видно велику кількість російських транспортних засобів та іншої техніки, підготовлених до відправки з цих баз, які розташовані південніше Латакії на сирійському узбережжі Середземного моря.

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На аеродромі бази Хмеймім також видно багатоцільовий стратегічний транспортний літак Іл-76, важкий транспортний літак Ан-124, два двомоторних турбогвинтових транспортних літаки Ан-26 і реактивний транспортний літак Ан-72.

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На знімках Maxar із Тартуса також видно десятки транспортних засобів та іншої техніки, вишикуваних у кінці одного з пірсів, що також може свідчити про підготовку до виведення цих сил.

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ВВС посилається на джерела, які стверджують, що останніми днями транспортні літаки прибували і відлітали з країни, а також на повідомлення в соціальних мережах про великі колони російської військової техніки, які, згідно з геолокацією, рухалися на північ до двох останніх баз, які залишились у Кремля.

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Інститут вивчення війни (ISW) припустив, що ці знімки й повідомлення вказують на те, що це може бути оборонним заходом або підготовкою до принаймні скорочення чисельності російського контингенту в Сирії або навіть його повного виведення.

На користь того, що російські війська готуються до виведення, свідчить і супутниковий знімок від 15 грудня, на якому видно демонтаж зенітно-ракетної системи С-400, а також вивезення інших засобів протиповітряної оборони.

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В іншому місці авіабази на знімках, опублікованих у мережі “Х”, видно ще чотири літаки Іл-76 і регіональний реактивний літак Як-40, деякі з яких, як вважають, належать сирійським авіалініям. В інших місцях також видно кілька гелікоптерів. У деяких із них, схоже, відсутні лопаті гвинтів, що може бути ще однією ознакою того, що їх готують до завантаження в транспортні літаки.

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Падіння Асада завдало значного удару по Росії, оскільки Хмеймім і Тартус були центром її військово-політичної стратегії на Близькому Сході, у східному Середземномор’ї та частинах Африки.

Москва применшує збитки, яких зазнала позиція Москви: минулого тижня речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що, хоча раніше Росія працювала над стабілізацією Сирії, наразі її пріоритети пов’язані з війною в Україні.

Він сказав, що Москва веде переговори з новим сирійським керівництвом щодо врегулювання питань, пов’язаних із її військовою присутністю і безпекою російських військових і дипломатів у цій країні.