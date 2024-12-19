Товариство українців Фінляндії провело другий Сезон культури України (Ukraine Season) – проєкт, покликаний висвітлити українську культуру й підтримати українських митців. Ініціатива відбувалася з 18 вересня по 30 листопада, повідомила Наталія Терамае, координаторка культурних проєктів ТУФ.

Цьогоріч Ukraine Season складався із чотирьох великих заходів: виставки “Жінка під час війни”; української програми й стенду на Гельсінському книжковому ярмарку; VIII Українських кіноднів у кінотеатрі Orion; а також серії концертів відомого українського хору “Щедрик” у колаборації з фінськими хорами Тапіоли та Cantores Minores.

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“Зараз як ніколи важливо підтримувати українську культуру та гідно представляти її на міжнародних платформах. Наші проєкти не лише сприяють продовженню творчої діяльності українських митців та мисткинь під час війни, а й підкреслюють українську стійкість та силу духу”, – каже Ірина Горкун, координаторка культурних проєктів ТУФ.

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Завдяки таким проєктам український голос “чути далеко за межами нашої країни, нагадуючи світу про нашу боротьбу, культуру та незламність”, – наголошують в ТУФ.

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“Ми дякуємо усім учасникам та відвідувачам вищезазначених подій – нам приємно бачити вашу зацікавленість даною темою”, – сказали в громаді. 

Вперше Ukraine Season відбувся торік восени – учасники могли побачити виступи “Хореї Козацької”, лауреатів Шевченківської премії України; українську програму на Гельсінському книжковому ярмарку, зокрема – презентацію книжки “Позивний для Йова. Хроніки вторгнення” Олександра Михеда; а також відвідати Українські кінодні. 

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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