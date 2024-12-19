Товариство українців Фінляндії провело другий Сезон культури України (Ukraine Season) – проєкт, покликаний висвітлити українську культуру й підтримати українських митців. Ініціатива відбувалася з 18 вересня по 30 листопада, повідомила Наталія Терамае, координаторка культурних проєктів ТУФ.
Цьогоріч Ukraine Season складався із чотирьох великих заходів: виставки “Жінка під час війни”; української програми й стенду на Гельсінському книжковому ярмарку; VIII Українських кіноднів у кінотеатрі Orion; а також серії концертів відомого українського хору “Щедрик” у колаборації з фінськими хорами Тапіоли та Cantores Minores.
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“Зараз як ніколи важливо підтримувати українську культуру та гідно представляти її на міжнародних платформах. Наші проєкти не лише сприяють продовженню творчої діяльності українських митців та мисткинь під час війни, а й підкреслюють українську стійкість та силу духу”, – каже Ірина Горкун, координаторка культурних проєктів ТУФ.
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Завдяки таким проєктам український голос “чути далеко за межами нашої країни, нагадуючи світу про нашу боротьбу, культуру та незламність”, – наголошують в ТУФ.
“Ми дякуємо усім учасникам та відвідувачам вищезазначених подій – нам приємно бачити вашу зацікавленість даною темою”, – сказали в громаді.
Вперше Ukraine Season відбувся торік восени – учасники могли побачити виступи “Хореї Козацької”, лауреатів Шевченківської премії України; українську програму на Гельсінському книжковому ярмарку, зокрема – презентацію книжки “Позивний для Йова. Хроніки вторгнення” Олександра Михеда; а також відвідати Українські кінодні.