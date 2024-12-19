Росія втрачає у війні в п’ять разів більше солдатів, ніж Україна, пише Fox Business, цитуючи майбутнього спецпредставника США з питань України Кіта Келлога.
Келлог про війну в Україні: це війна на виснаження
За словами Келлога, війна Росії проти України перетворилася на війну на виснаження.
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“А ви ніколи не захотіли б вступати у війну на виснаження з росіянами. Вони просто пригнічують вас, кидаючи величезну кількість військ”, − наголосив майбутній спецпредставник США з питань України.
Він сподівається, новообраний президент США Дональд Трамп виконає свою обіцянку й зможе завершити війну.
Келлог зазначив, що після тисячі днів війни та значних втрат з обох боків, як Росія, так і Україна починають говорити про можливість мирних переговорів.
Росія намагається приховати втрати північнокорейських найманців
Росія хоче приховати втрати найманців із КНДР у Курській області РФ.
Росіяни знову збили свого ж “Алігатора” за $16 млн
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів надав президенту України Зеленському “багато подробиць” щодо участі північнокорейських військ у війні на боці армії країни агресора та знищення їхніх сил.
У Курській області росіяни женуть у бій північнокорейських військових без бронетехніки. Військові КНДР зазнають значних втрат.
Наразі темпи мобілізації в Україні не покривають поточні втрати у ЗСУ.