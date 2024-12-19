Росія втрачає у війні в п’ять разів більше солдатів, ніж Україна, пише Fox Business, цитуючи майбутнього спецпредставника США з питань України Кіта Келлога.

Келлог про війну в Україні: це війна на виснаження

За словами Келлога, війна Росії проти України перетворилася на війну на виснаження.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

“А ви ніколи не захотіли б вступати у війну на виснаження з росіянами. Вони  просто пригнічують вас, кидаючи величезну кількість військ”, − наголосив майбутній спецпредставник США з питань України.

Advertisement

Він сподівається, новообраний президент США Дональд Трамп виконає свою обіцянку й зможе завершити війну.

Келлог зазначив, що після тисячі днів війни та значних втрат з обох боків, як Росія, так і Україна починають говорити про можливість мирних переговорів.

Росія намагається приховати втрати північнокорейських найманців

Росія хоче приховати втрати найманців із КНДР у Курській області РФ.

Росіяни знову збили свого ж “Алігатора” за $16 млн
Більше по темі

Росіяни знову збили свого ж “Алігатора” за $16 млн

У середу російські ЗМІ повідомили про втрату ще одного ударного гелікоптера Ka-52 “Алігатор”. Прокремлівські військові блогери написали, що його збили свої ж.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів надав президенту України Зеленському “багато подробиць” щодо участі північнокорейських військ у війні на боці армії країни агресора та знищення їхніх сил.

У Курській області росіяни женуть у бій північнокорейських військових без бронетехніки. Військові КНДР зазнають значних втрат.

Advertisement

Наразі темпи мобілізації в Україні не покривають поточні втрати у ЗСУ.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Пхеньян укотре відкидає звинувачення у військовій допомозі Росії США
Пхеньян укотре відкидає звинувачення у військовій допомозі Росії
За матеріалами AFP
5г тому
Китай буде мати 1000 ядерних боєголовок до 2030 року США
Китай буде мати 1000 ядерних боєголовок до 2030 року
Київ Пост
6г тому
Росіяни знову збили свого ж “Алігатора” за $16 млн Росія
Росіяни знову збили свого ж “Алігатора” за $16 млн
Київ Пост
10г тому
Північнокорейські військові зазнали великих втрат на Курщині через брак досвіду Росія
Північнокорейські військові зазнали великих втрат на Курщині через брак досвіду
Київ Пост
10г тому
Спонсорований контент
" Попередній Росіяни знову збили свого ж “Алігатора” за $16 млн
Далі » Товариство українців Фінляндії провело масштабний захід “Сезон культури України”