Президент Володимир Зеленський заявив, що основними темами переговорів з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн стали переговорний процес щодо вступу України до Європейського Союзу та використання заморожених російських активів.
Україна отримає нову макрофінансову допомогу від ЄС
«Сьогодні під час зустрічі з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн обговорили пріоритети в роботі нового складу Європейської комісії та вступ України до ЄС. Окремо поспілкувалися щодо використання заморожених російських активів на потреби України», - зазначив Зеленський.
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Президент подякував Урсулі фон дер Ляєн за її особисті зусилля для консолідації єдності в ЄС довкола нашої країни.
Зокрема, за нову макрофінансову допомогу на 18,1 млрд євро в межах кредиту G7.
«Спільна позиція України та всіх інших країн Європи важлива для наближення справедливого миру», - зауважив він.
Каллас закликала не спонукати Зеленського до мирних переговорів
Європейський Союз остаточно схвалив кредит Україні до €35 млрд
Євросоюз і Україна раніше підписали меморандум про взаєморозуміння для надання макрофінансової допомоги Україні на 18,1 млрд євро.
28 листопада Світовий банк затвердив значний пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 664 млн доларів.
23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 млрд євро.
Кредит виплачуватимуть із використанням прибутків від заморожених активів РФ.
22 жовтня Європарламент підтримав пропозицію про надання Україні позики Європейського Союзу у межах кредиту G7, який будуть виплачувати із використанням прибутків від заморожених активів РФ.
20 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК надасть Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 мільярдів доларів з використанням заморожених активів РФ.