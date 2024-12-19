Президент Володимир Зеленський заявив, що основними темами переговорів з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн стали переговорний процес щодо вступу України до Європейського Союзу та використання заморожених російських активів.

Україна отримає нову макрофінансову допомогу від ЄС

«Сьогодні під час зустрічі з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн обговорили пріоритети в роботі нового складу Європейської комісії та вступ України до ЄС. Окремо поспілкувалися щодо використання заморожених російських активів на потреби України», - зазначив Зеленський.

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Президент подякував Урсулі фон дер Ляєн за її особисті зусилля для консолідації єдності в ЄС довкола нашої країни.

Зокрема, за нову макрофінансову допомогу на 18,1 млрд євро в межах кредиту G7.

«Спільна позиція України та всіх інших країн Європи важлива для наближення справедливого миру», - зауважив він.