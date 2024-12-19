Китай активно нарощує свій ядерний потенціал і до 2030 року може досягти тисячі ядерних боєголовок.

Про це повідомляє Politico з посиланням на звіт Пентагону.

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Китай виробляє ракети для ударів по США

Китай значно розширив свій ядерний арсенал за останній рік, додавши щонайменше 100 нових боєголовок. Зараз їх кількість перевищує 600, ідеться у міноборони США.

У звіті ідеться, що Китай зберігає політику «незастосування першим» щодо своїх ядерних сил, тобто він не стрілятиме першим.

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Увага КНР більше зосереджена на стримуванні масованого зустрічного удару.

Водночас Китай займається активною модернізацією своїх ракет.

Зокрема, розробляє нові міжконтинентальні балістичні ракети, які здатні нести ядерну зброю.

«Вони також виявляють певний інтерес до розробки нової звичайної МБР, яка може завдати удару по Гаваях, Алясці і континентальній частині Сполучених Штатів», - сказав посадовець Пентагону.

Більше по темі Білий дім допустив участь Китаю в переговорах України та Росії Раніше влада України хотіла залучити Китай до мирних переговорів.

Ці процеси супроводжуються значним зростанням оборонних витрат Китаю, які, за оцінками експертів, можуть перевищувати офіційно оголошені показники на 40% і досягати $330-450 млрд на 2024 рік.

Китай припиняє операції з банками РФ, які опинилися під обмеженнями США

Китайські банки не будуть співпрацювати з російськими кредитними організаціями, які потрапили під нові санкції США, запроваджені у листопаді.

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Комерційний директор компанії “Імпая Рус” Олексій Разумовський зазначив, що багато китайських банків повністю заблокували платежі з рахунків російських компаній, що потрапили під санкції.

Ці обмеження створюють значні труднощі для російського бізнесу, оскільки Китай є одним з ключових торгових партнерів Росії.