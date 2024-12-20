У тимчасово окупованому Донецьку ракета влучила по будівлі так званого “міністерства держбезпеки ДНР”, пише Новини Донбасу.

Донецьк: вибухи в будівлі, де катували українців

Йдеться про колишнє управління податкової Калінінського району на бульварі Шевченка.

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Після 2014 року будівлею користувалися співробітники ФСБ Росії.

Як зазначається, в “МДБ ДНР” допитували й катували затриманих військових ЗСУ перед відправленням до в’язниці Ізоляція.

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Дрони СБУ влаштували “бавовну” на російському складі боєприпасів на Донеччині

Нещодавно дрони Служби безпеки України підірвали на Донеччині російський склад боєприпасів.

Там росіяни розмістили тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

Раніше в тимчасово окупованому Донецьку підірвали позашляховик “Тойота”, у якому перебували колишній начальник Оленівської колонії, відомої терактом проти українських військовополонених у липні 2022 року, Сергій Євсюков і його дружина.