Україна надала США докази використання західних технологій у зброї Росії, повідомило Міноборони України.

Пентагон отримав нові докази від України: західні технології у російській зброї

Представники Головної інспекції та Технічної інспекції Міноборони передали до Офісу Генерального інспектора Пентагону детальний аналіз іноземних компонентів у російському озброєнні.

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Зазначається, що в дроні Орлан-10 серед західних компонентів виявили такі:

системи наведення;

навігаційні модулі;

блоки керування;

обчислювальні пристрої.

Україна також надала чиновникам Пентагону повну інформацію про компоненти, додавши фотографії, серійні номери та дані про виробників.

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Ця співпраця спрямована на посилення санкцій і блокування каналів постачання Міноборони України

У ракетах КНДР, які запускає Росія, виявили іноземні компоненти 2023 року

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Подробиці про те, з чого складається російський дрон, дізнавайтеся в публікації Kyiv Post тут.