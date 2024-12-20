Україна надала США докази використання західних технологій у зброї Росії, повідомило Міноборони України.

Пентагон отримав нові докази від України: західні технології у російській зброї

Представники Головної інспекції та Технічної інспекції Міноборони передали до Офісу Генерального інспектора Пентагону детальний аналіз іноземних компонентів у російському озброєнні.

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Зазначається, що в дроні Орлан-10 серед західних компонентів виявили такі:

  • системи наведення;
  • навігаційні модулі;
  • блоки керування;
  • обчислювальні пристрої.

Україна також надала чиновникам Пентагону повну інформацію про компоненти, додавши фотографії, серійні номери та дані про виробників.

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Ця співпраця спрямована на посилення санкцій і блокування каналів постачання
Міноборони України

У ракетах КНДР, які запускає Росія, виявили іноземні компоненти 2023 року

Ракета KN-23/KN-24, використана Росією у війні проти України, містила компоненти, виготовлені компаніями Китаю, США, Японії, Великої Британії та Швейцарії у 2023 році.

Російський дрон “Гербера”, який може нести бойову частину та проводити радіоелектронну розвідку, має китайський двигун та інші іноземні компоненти.

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Його ліквідували внаслідок “високоточного авіаудару” по сирійській провінції Дейр аз-Зор.

Росіяни збирають дрон на заводі в місті Єлабузі в Республіці Татарстан.

Подробиці про те, з чого складається російський дрон, дізнавайтеся в публікації Kyiv Post тут.

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