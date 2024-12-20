Україна надала США докази використання західних технологій у зброї Росії, повідомило Міноборони України.
Пентагон отримав нові докази від України: західні технології у російській зброї
Представники Головної інспекції та Технічної інспекції Міноборони передали до Офісу Генерального інспектора Пентагону детальний аналіз іноземних компонентів у російському озброєнні.
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Зазначається, що в дроні Орлан-10 серед західних компонентів виявили такі:
- системи наведення;
- навігаційні модулі;
- блоки керування;
- обчислювальні пристрої.
Україна також надала чиновникам Пентагону повну інформацію про компоненти, додавши фотографії, серійні номери та дані про виробників.
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Подробиці про те, з чого складається російський дрон, дізнавайтеся в публікації Kyiv Post тут.