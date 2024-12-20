Законопроєкт про демобілізацію майже розроблений, але його ще не можна передати до Верховної Ради, повідомив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Демобілізація в Україні: коли чекати на зміни?

Запитання про демобілізацію Гаврилюку поставила народна депутатка Інна Совсун, чоловік якої воює проти Росії з початку повномасштабного вторгнення.

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Гаврилюк зауважив, що законопроект про демобілізацію вже майже готовий, однак його подання до Верховної Ради неможливе до того часу, доки не буде забезпечено достатню кількість резервістів для заміни військовослужбовців на фронті.

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Він наголосив, що передчасна демобілізація може призвести до негативних наслідків для держави.

Верховна Рада схвалила закон про ліквідацію МСЕК

Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію медико-санітарних експертних комісій із 2025 року.

Міжвідомча робоча група перевірить майже 1700 посадових осіб щодо обґрунтованості встановлення їм інвалідності у межах реформи МСЕК.

20 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій.

12 листопада Кабінет Міністрів схвалив два законопроєкти, що змінюють підхід до надання соціальних послуг та страхових виплат людям з інвалідністю.

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Наразі темпи мобілізації в Україні не покривають поточні втрати у Збройних силах.