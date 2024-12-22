«Тайсон - чудовий суперник, він велика людина, він сильний боксер. Він хороша людина… Я дуже поважаю Тайсона Ф’юрі. 24 раунди, слухайте, тепер це вже історія», - сказав Усик.

На кону стояли чемпіонські пояси WBA, WBC, WBO та IBO, якими володіє українець Усик.

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Олександр Усик підняв над рингом справжню шаблю Івана Мазепи. До Саудівської Аравії її доправили під контролем музейних експертів.

Боксер присвятив перемогу своїй матері та всім матерям України.

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Усик переміг Ф’юрі / AFP

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі у травні цього року. Тоді він вперше переміг британця Тайсона Ф’юрі.

Усик вийшов на зважування з прапором «Free Azovstal defenders»

За день до поєдинку відбулася фінальна процедура зважування боксерів.

Українець виявився на 25 кг легший за свого суперника. Перед поєдинком Олександр Усик важив 102,57 кг. Тоді як британець Тайсон Фʼюрі - 127,45 кг.

Український боксер вийшов на зважування з прапором на підтримку оборонців Азовсталі. Він розгорнув стяг із написом «Free Azovstal Defenders», щоб нагадати світу про захисників Маріуполя, які нині в російському полоні.