На українсько-польському кордоні запрацював сьомий автомобільний пункт пропуску «Нижанковичі - Мальховіце».

Про це повідомили у Державній митній службі.

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Новий пункт пропуску «Нижанковичі - Мальховіце»

Пункт пропуску «Нижанковичі - Мальховіце» працюватиме цілодобово.

Перетнути кордон тут зможуть автівки, автобуси та вантажівки вагою до 3,5 тонн.

Запустити пішохідний рух планують після завершення будівництва відповідної інфраструктури.

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Пункт пропуску «Нижанковичі - Мальховіце» на кордоні з Польщею. Фото: Максим Козицький, Facebook.

За даними керівника Львівської ОВА Максима Козицького, щодоби через «Нижанковичі-Мальховіце» зможуть пропускати до 7 тисяч людей і 4 тисяч легкових автомобілів.

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«Новий пункт розвантажить інші пункти пропуску, такі як «Медика - Шегині» та «Корчова - Краківець», а також покращить транспортні можливості для бізнесу й гуманітарної допомоги», - зазначив Максим Козицький.

Пункт пропуску «Нижанковичі - Мальховіце» на кордоні з Польщею. Фото: Максим Козицький, Facebook.

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Проєкт повністю профінансувала Польща. Він обійшовся у 145 мільйонів злотих. Україна зі своєї частини побудувала під’їзну інфраструктуру.

Як працює спільний контроль на кордоні з Польщею

На пункті пропуску «Нижанковичі - Мальховіце» спільно працюватимуть українські та польські митники й прикордонники.

«Запровадження спільного контролю передбачає мінімізацію формальностей на кордоні, зокрема, одночасне здійснення процедур українською та суміжною стороною під час однієї зупинки. Це дозволить громадянам і перевізникам швидше проходити контроль та, як наслідок, сприятиме зменшенню черг на кордоні і прозорості контрольних процедур», - пояснили в митній службі.

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Фото: Державна митна служба.

Це п’ятий пункт пропуску на українсько-польському кордоні, де буде діяти система спільного контролю.