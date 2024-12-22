На українсько-польському кордоні запрацював сьомий автомобільний пункт пропуску «Нижанковичі - Мальховіце».
Про це повідомили у Державній митній службі.
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Новий пункт пропуску «Нижанковичі - Мальховіце»
Пункт пропуску «Нижанковичі - Мальховіце» працюватиме цілодобово.
Перетнути кордон тут зможуть автівки, автобуси та вантажівки вагою до 3,5 тонн.
Запустити пішохідний рух планують після завершення будівництва відповідної інфраструктури.
За даними керівника Львівської ОВА Максима Козицького, щодоби через «Нижанковичі-Мальховіце» зможуть пропускати до 7 тисяч людей і 4 тисяч легкових автомобілів.
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«Новий пункт розвантажить інші пункти пропуску, такі як «Медика - Шегині» та «Корчова - Краківець», а також покращить транспортні можливості для бізнесу й гуманітарної допомоги», - зазначив Максим Козицький.
Проєкт повністю профінансувала Польща. Він обійшовся у 145 мільйонів злотих. Україна зі своєї частини побудувала під’їзну інфраструктуру.
Як працює спільний контроль на кордоні з Польщею
На пункті пропуску «Нижанковичі - Мальховіце» спільно працюватимуть українські та польські митники й прикордонники.
«Запровадження спільного контролю передбачає мінімізацію формальностей на кордоні, зокрема, одночасне здійснення процедур українською та суміжною стороною під час однієї зупинки. Це дозволить громадянам і перевізникам швидше проходити контроль та, як наслідок, сприятиме зменшенню черг на кордоні і прозорості контрольних процедур», - пояснили в митній службі.
Це п’ятий пункт пропуску на українсько-польському кордоні, де буде діяти система спільного контролю.