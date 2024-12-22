Білл Бернс відвідав Україну зі своїм останнім візитом на посаді директора Центрального розвідувального управління США. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Директор ЦРУ в Україні: що відомо 

«Зазвичай про такі зустрічі не повідомляють публічно, і всі наші зустрічі - і в Україні, і в інших європейських країнах, і в Америці, і в інших частинах світу - відбувались без офіційного інформування. Але зараз, після останнього візиту, варто сказати відкрито», - написав глава держави. 

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Однак, про чому Білл Бернс приїхав в Україну та про що говорили на зустрічі - Володимир Зеленський не розповів. 

«Таємниць не розголошуємо, але контакт зберігаємо», - зазначив Зеленський. 

Хто стане директором ЦРУ за Трампа

Раніше стало відомо, що Центральне розвідувальне управління в адміністрації Дональда Трампа очолить Джон Реткліфф - колишній директор Національної розвідки США. 

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Сам Трамп охарактеризував Реткліффа як «борця за правду та чесність». 

Цього тижня колегія виборників у США затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента Сполучених штатів. 

Новообраний президент має 312 голосів, а чинна віцепрезидентка Камалу Гарріс - 226.

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