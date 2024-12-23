Верховна Рада готує законопроєкт, що дозволить студентам, які навчаються в іноземних вишах, вільно виїжджати за межі України.

Про це повідомив Укрінформ, цитуючи заступника керівника Комітету Верховної Ради з питань прав людини Руслана Горбенка.

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Парламент спрощує виїзд студентів за кордон: новий законопроєкт − подробиці

“Ми готуємо законопроєкт, що надасть можливість молодим людям, які навчаються за кордоном, вільно в’їжджати та виїжджати за межі України”, − сказав він.

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За словами парламентаря, йдеться про осіб віком від 18 до 24 років, які є студентами іноземних вишів денної форми навчання.

“Ми повинні дати цій категорії громадян право безперешкодно виїжджати та повертатися в Україну для оновлення документів, віз або військово-облікових даних. Це потрібно також для збереження зв’язків молоді з батьківщиною та рідними, які проживають в Україні”, − зазначив Горбенко.

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У вересні в додатку “Дія” з’явилися гранти на навчання для студентів медичних, ветеринарних та фармацевтичних спеціальностей, повідомив віцепрем’єр-міністр.

Гранти доступні для студентів, які навчаються за денною або дуальною формою на освітній рівень бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування.

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