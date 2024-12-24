У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби зафіксовано 252 бойових зіткнення. Сили оборони України відбивають російські штурми на Курщині.

Російські атаки на Україну - подробиці

За уточненою інформацією, 23 грудня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 13 авіаударів, зокрема, скинув 52 КАБ.

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Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 182 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження понад тисячу дронів-камікадзе.

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Росія завдала авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Котлине, Звірове, Успенівка, Костянтинопіль, Андріївка Донецької області; Темирівка, Степногірськ Запорізької області.

Також Сили оборони відбили 32 атаки на Курахівському напрямку . Застосовуючи авіацію,

Застосовуючи авіація, російські окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Курахове, Петропавлівка, Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Костянтинопіль та Андріївка.

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За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та польовий склад боєприпасів армії РФ.

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Бої у Курській області - актуальна інформація

У Генштабі ЗСУ зазначили, що операція в Курській області продовжується.

Вчора українські оборонці відбили 46 російських штурмів, противник завдав по позиціях наших воїнів 385 артилерійських обстрілів, з них 9 - із реактивних систем залпового вогню.

Обстріли Херсонщини 23 грудня: є загиблий та поранені

У Херсонській області протягом минулої доби одна людина загинула, ще двоє людей зазнали поранень внаслідок російських ударів, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Гончарне, Новодмитрівка, Микільське, Дар’ївка.

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А також російських обстрілів зазнали Понятівка, Берислав, Шляхове, Одрадокам’янка, Новоберислав, Львове, Томарине, Веселе, Бургунка, Вірівка, Іванівка, Козацьке, Монастирське, Тягинка, Новотягинка, Дніпровське, Федорівка, Ольгівка, Новоолександрівка, Миколаївка, Гаврилівка, Осокорівка, Нововоронцовка і Херсон.

Обстрілами було пошкоджено 19 приватних будинків, газопровід, господарча споруда і приватний автомобіль.

Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Втрати російської армї за добу

За даними Генштабу протягом минулої доби втрати росіян становлять 1630 осіб.

Також українські воїни знешкодили 9 танків, 30 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 44 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 47 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

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Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року становлять близько 777 тисяч 720 осіб.