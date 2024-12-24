За його словами аеродром слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримки російської піхоти, що діє на сході та півдні України.

“Дискотека на аеродромі Міллерово. Для Росії - стратегічний аеродром у Ростовській області”, - зазначив Коваленко.

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Про це повідомили керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко та російський телеграм-канал ASTRA.

Аеродром Міллерово в Ростовській області Російської Федерації зазнав інтенсивних обстрілів, що супроводжувалися гучними звуками пострілів та потужними вибухами.

Внаслідок атаки на Міллерово, де розташований однойменний військовий аеродром, постраждалих немає, повідомив тимчасово виконуючий обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

За його словами, вночі у Міллерівському та Тарасівському районах знищено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби ще 4 БПЛА.

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“Постраждалих немає, інформація про наслідки на землі уточнюється. Загроза безпілотної небезпеки в Ростовській області зберігається”, - додав Слюсар.

Водночас міноборони РФ повідомило про чотири збитих безпілотника.