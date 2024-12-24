Аеродром Міллерово в Ростовській області Російської Федерації зазнав інтенсивних обстрілів, що супроводжувалися гучними звуками пострілів та потужними вибухами.

Про це повідомили керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко та російський телеграм-канал ASTRA.

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БПЛА атакували аеродром Міллерово - що відомо

“Дискотека на аеродромі Міллерово. Для Росії - стратегічний аеродром у Ростовській області”, - зазначив Коваленко.

За його словами аеродром слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримки російської піхоти, що діє на сході та півдні України.

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Внаслідок атаки на Міллерово, де розташований однойменний військовий аеродром, постраждалих немає, повідомив тимчасово виконуючий обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

За його словами, вночі у Міллерівському та Тарасівському районах знищено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби ще 4 БПЛА.

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Служба зовнішньої розвідки РФ заявляє, що президентка Молдови Майя Санду планує нібито захопити Придністров’я.

“Постраждалих немає, інформація про наслідки на землі уточнюється. Загроза безпілотної небезпеки в Ростовській області зберігається”, - додав Слюсар.

Водночас міноборони РФ повідомило про чотири збитих безпілотника.

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В Орловській області РФ знову палала нафтобаза

У ніч на 22 грудня безпілотники атакували нафтобазу у селищі Сталевий кінь біля міста Орел.

Внаслідок атаки на нафтобазі виникла пожежа. 

Мешканці повідомляли про вибухи та яскраві спалахи в стороні нафтобази.

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