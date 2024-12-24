Аеродром Міллерово в Ростовській області Російської Федерації зазнав інтенсивних обстрілів, що супроводжувалися гучними звуками пострілів та потужними вибухами.
Про це повідомили керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко та російський телеграм-канал ASTRA.
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БПЛА атакували аеродром Міллерово - що відомо
“Дискотека на аеродромі Міллерово. Для Росії - стратегічний аеродром у Ростовській області”, - зазначив Коваленко.
За його словами аеродром слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримки російської піхоти, що діє на сході та півдні України.
Внаслідок атаки на Міллерово, де розташований однойменний військовий аеродром, постраждалих немає, повідомив тимчасово виконуючий обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.
За його словами, вночі у Міллерівському та Тарасівському районах знищено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби ще 4 БПЛА.
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“Постраждалих немає, інформація про наслідки на землі уточнюється. Загроза безпілотної небезпеки в Ростовській області зберігається”, - додав Слюсар.
Водночас міноборони РФ повідомило про чотири збитих безпілотника.
В Орловській області РФ знову палала нафтобаза
У ніч на 22 грудня безпілотники атакували нафтобазу у селищі Сталевий кінь біля міста Орел.
Внаслідок атаки на нафтобазі виникла пожежа.
Мешканці повідомляли про вибухи та яскраві спалахи в стороні нафтобази.