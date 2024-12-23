Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки повідомив, що кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує 3 тисячі осіб, пише Укрінформ, цитуючи повідомлення голова української держави у соцмережі Х.

«Була сьогодні також доповідь головкома Сирського щодо фронту та районів проведення Курської операції. Є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї, і будуть наші відчутні відповіді на це. Зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб», - зазначив Зеленський.

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За словами Президента, важливо, щоб світ розумів, що ризик дестабілізації навколо Корейського півострова і в сусідніх регіонах й акваторіях збільшується пропорційно зростанню співпраці між Москвою та Пхеньяном.

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«Передання досвіду сучасної війни та поширення військових технології з Росії – це глобальна загроза. Для світу ціна відновлення стабільності завжди значно вище, ніж ціна ефективного тиску на тих, хто дестабілізує ситуацію та руйнує життя», - сказав глава держави.

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Північнокорейські військові зазнають значних втрат у Курській області

Раніше ми писали, що КНДР зазнала великих втрат в Курській області. Сьогодні стало відомо, що один з екіпажів ССО знищив майже 80 військових КНДР на Курщині.

Щонайменше 100 північнокорейських військових, які перебувають у РФ, загинули і ще 1000 отримали поранення в боях проти українських військових у Курській області, заявляв парламентар Південної Кореї Лі Сонг Квон із посиланням на дані розвідки країни.

За його словами, значні втрати серед північнокорейських військових пов’язані з їхньою непідготовленістю до умов ведення війни, зокрема з використанням безпілотників на незнайомій місцевості.

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Варто також нагадати, за даними США та Південної Кореї, понад 10 тис. північнокорейських військовослужбовців були відправлені на допомогу Росії у війні.