Українці здійснили 75 тисяч транзакцій для купівлі книг за тисячу гривень “Зимової єПідтримки”.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Які книги купують за “Зимову єПідтримку”

Вже місяць українці поступово отримують і витрачають 1 тис. грн від держави. Частина інвестує кошти в саморозвиток.

“75 000 разів українці придбали книжки за Зимову єПідтримку”, - зауважив Федоров.

Найчастіше українці купували:

“Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення” Бріанни Вест

“Покинь, якщо кохаєш” Коллін Гувер

“Я бачу, вас цікавить пітьма” Ілларіона Павлюка

“Малечі про інтимні речі” Юлії Ярмоленко, Марʼяни Гілевич.

Також був попит на книги:

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“Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією” Володимира Станчишина

“Залишся, якщо кохаєш” Коллін Гувер

“Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі” Вiктора Франкла

“Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш” Джима Лоулесса.

Ще українці купували “Посібник з убивства для хорошої дівчинки” Голлі Джексон та “Гра в кота і мишу. Книга 1. Переслідування Аделіни” Х. Д. Карлтон.

Тисяча гривень допомоги: хто вже отримав виплати

З 10 грудня понад 2,3 млн українців отримали виплати за програмою “Зимова єПідтримка”, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Вчора українці розпочали отримувати тисячу гривень на картки “Національного кешбеку”. Станом на зараз кошти вже надійшли 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей.

Витратити кошти можна на комунальні послуги, ліки, книги, поштові послуги або можна перерахувати на потреби військових.

За словами Федорова, уряду відомо про ймовірні затримки з виплатами, однак усі заяви банки опрацюють.

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Українці за кордоном, які оформили єПідтримку, матимуть її повертати

Влада перевірить надану українцям допомогу в межах зимової програми “єПідтримка”.

Кількість людей, які можуть зловживати програмою “єПідтримка”, оформляючи її за кордоном, може бути незначною, але такі випадки будуть перевірятися, і ті, хто зловживав, будуть зобов’язані повернути отримані кошти, як це вже було раніше.

Станом на 1 грудня від початку дії програми “Зимова єПідтримка” заявки на отримання тисячі гривень подали понад 400 тис. українців.