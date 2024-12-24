Тимчасовий уряд Болгарії продовжив до 4 березня 2025 року схему підтримки для розміщення українців, які отримали тимчасовий захист, рятуючись від війни, повідомляє The Sofia Globe.

Болгарія продовжує надавати допомогу українським біженцям

Болгарія продовжила до березня 2025 року програму фінансової підтримки для українських біженців, забезпечивши таким чином стабільність та безпеку для тих, хто шукає притулку в країні.

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Останнє продовження програми, термін дії якої закінчувався 31 грудня, діятиме тепер ще до 4 березня 2025 року.

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Останні дані на офіційному сайті уряду про українців у Болгарії показують, що з моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році в Болгарію в’їхало загалом 3 398 551 громадян України, з яких 60 864 залишаються в країні.

Тимчасовий захист надано 197 580 особам, 5 961 людей влаштовано за схемою державної підтримки.

Чехія продовжила тимчасовий захист для українців

Парламент Чехії ухвалив закон, який дозволяє продовжити дію спеціальних заходів щодо забезпечення тимчасового захисту для громадян України.

Більше по темі Майя Санду склала присягу на другий термін президентки Молдови Президентка Молдови Майя Санду закликала народ до національної мобілізації.

Поточний період тимчасового захисту для українських біженців в Чехії закінчується 31 березня, однак новий закон дозволяє продовжити цей статус ще на два роки.