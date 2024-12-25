Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні доповідає про те, що ситуація на фронті залишається складною.

За даними Генштабу Росія продовжує постійні атаки на позиції українських воїнів на всіх напрямках.

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Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 266 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 17 авіаударів, зокрема скинув 34 КАБ. Крім цього, здійснив 4385 обстрілів, з них 140 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе.

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Скільки разів російська армія атакувала позиції ЗСУ за добу

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував поблизу Вовчанська та Високої Яруги.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки загарбників.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 14 разів у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку агресор здійснив 16 спроб просунутися вперед на позиції українських підрозділів біля Торецька, Дружби та Дачного.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Петропавлівки, Шевченка та в районі Курахового.

На Времівському напрямку противник здійснив 34 штурми наших позицій.

Чотири безрезультатні спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій здійснили загарбники на Придніпровському напрямку.

Генштаб повідомляє, що триває операція в Курській області, де за минулу добу відбулося 37 бойових зіткнень українських захисників з загарбниками.

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На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

Втрати росіян за добу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА, склад з боєприпасами, п’ять районів зосередження особового складу, засіб РЕБ та дві артилерійські системи противника.

Також повідомляється, що минулої доби втрати російських загарбників становили1600 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, вісім бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 74 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 31 автомобіль.