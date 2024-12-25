Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі, який стався напередодні, 24 грудня, загинула одна людина, ще 17 постраждали, серед постраждалих двоє дітей, повідомили у МВС України.

 

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Атака на Кривий Ріг 24 грудня - подробиці

«Балістика. «Високоточні» потвори прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири», - написав вчора голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул відразу після удару.

Тоді він відразу наголосив на тому, що варто «чекати на погані новини».

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Станом на вчора начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару Росії по Кривому Рогу сягнула 11 осіб.

Росія майже щодня атакує Україну дронами та ракетами

Росія продовжує завдавати регулярних ударів по території України безпілотниками різних типів, знищує цивільну та енергетичну інфраструктуру, вбиває мирних мешканців.

Хроніка війни в Україні. 25 грудня: 266 зіткнень за добу
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Хроніка війни в Україні. 25 грудня: 266 зіткнень за добу

Генеральний штаб ЗСУ доповів про 266 бойових зіткнень за добу на різних напрямках фронту російсько-української війни.

Вночі та вранці 25 грудня росіяни атакували Україну ударними БПЛА та балістичними ракетами. Головною ціллю ворога була українська енергетична інфраструктура.

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