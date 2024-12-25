Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі, який стався напередодні, 24 грудня, загинула одна людина, ще 17 постраждали, серед постраждалих двоє дітей, повідомили у МВС України.
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Атака на Кривий Ріг 24 грудня - подробиці
«Балістика. «Високоточні» потвори прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири», - написав вчора голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул відразу після удару.
Тоді він відразу наголосив на тому, що варто «чекати на погані новини».
Станом на вчора начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару Росії по Кривому Рогу сягнула 11 осіб.
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