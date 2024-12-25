У ніч проти 25 грудня ЗСУ уразили пункт управління 810-ї бригади морської піхоти армії Росії у Льгові в Курській області, повідомив Стратком ЗСУ.

Українські військові знищили пункт управління 810-ї бригади РФ

За даними Страткому ЗСУ, удар завдали по пункту управління 810-ї бригади морської піхоти армії РФ, розташовуваний у покинутій цивільній будівлі в місті Льгов.

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Влада Курської області інформацію про удар по командному пункту бригади морської піхоти не підтверджує, хоча т.в.о. губернатора регіону Алексндр Хінштейн заявив, що “удар припав на цивільні об’єкти та інфраструктуру” міста.

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Міноборони Росії повідомило лише про “збиття 59 українських безпілотників” у ніч проти 25 грудня.

Український воєнний журналіст Андрій Цаплієнко показав наслідки удару.

За даними російського новинного Телеграм-каналу АSTRА, внаслідок удару 4 людини загинули, а ще 5 поранені.

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Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки повідомив, що кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує 3 тисячі осіб.

Раніше ми писали, що КНДР зазнала великих втрат в Курській області. Сьогодні стало відомо, що один з екіпажів ССО знищив майже 80 військових КНДР на Курщині.

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За даними США та Південної Кореї, понад 10 тис. північнокорейських військовослужбовців були відправлені на допомогу Росії у війні.

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