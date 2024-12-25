У ніч проти 25 грудня ЗСУ уразили пункт управління 810-ї бригади морської піхоти армії Росії у Льгові в Курській області, повідомив Стратком ЗСУ.
Українські військові знищили пункт управління 810-ї бригади РФ
За даними Страткому ЗСУ, удар завдали по пункту управління 810-ї бригади морської піхоти армії РФ, розташовуваний у покинутій цивільній будівлі в місті Льгов.
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Влада Курської області інформацію про удар по командному пункту бригади морської піхоти не підтверджує, хоча т.в.о. губернатора регіону Алексндр Хінштейн заявив, що “удар припав на цивільні об’єкти та інфраструктуру” міста.
Міноборони Росії повідомило лише про “збиття 59 українських безпілотників” у ніч проти 25 грудня.
Український воєнний журналіст Андрій Цаплієнко показав наслідки удару.
За даними російського новинного Телеграм-каналу АSTRА, внаслідок удару 4 людини загинули, а ще 5 поранені.
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За даними США та Південної Кореї, понад 10 тис. північнокорейських військовослужбовців були відправлені на допомогу Росії у війні.