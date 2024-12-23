Командування Сил спеціальних операцій (ССО) ЗС України на своїй сторінці у Facebook повідомило про те, як один екіпаж ССО під час боїв у Курській області протягом останніх трьох днів знищив 77 військових КНДР.
«Оператори ССО знищили 77 та поранили більше 40 військових Північної Кореї … Також було знищено 12 одиниць автомобільної техніки, 3 - баггі та ББМ», – йдеться у підписі до опублікованого на сторінці відомства тематичного відео.
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Повідомляється зокрема, й те, що звитяга належить воїнам 8-го полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича.
КНДР вже зазнала великих втрат в Курській області
Щонайменше 100 північнокорейських військових, які перебувають у РФ, загинули і ще 1000 отримали поранення в боях проти українських військових у Курській області, писали ми раніше, цитуючи парламентарf Південної Кореї Лі Сонг Квона, який розповідав про це Reuters із посиланням на дані розвідки країни
Росія намагається приховати участь військових КНДР у війні
За його словами, значні втрати серед північнокорейських військових пов’язані з їхньою непідготовленістю до умов ведення війни, зокрема з використанням безпілотників на незнайомій місцевості.
Варто нагадати, що за даними США та Південної Кореї, понад 10 тис. північнокорейських військовослужбовців були відправлені на допомогу Росії у війні.