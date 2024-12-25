У ніч проти 25 грудня ППО України збила 55 крилатих ракет, чотири керовані авіаційні ракети та 54 ударних БпЛА типу “Шахед”, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Атака на Україну 24-25 грудня − подробиці
Рвдіотехнічні війська ПС виявили і здійснили супровід 184 таких повітряних цілей:
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- дві балістичні ракети KN-23 із Воронезької області;
- 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області;
- 12 крилатих ракет “Калібр” із акваторії Чорного моря;
- 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із Волгоградської області та Каспійського моря;
- чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації у Бєлгородській області;
- 106 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів із Брянська, Міллерового, Орла та Приморсько-Ахтарська.
ЗСУ збилл 113 повітряних цілей: 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, “Калібр”, чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та 54 дрони.
Ще 52 безпілотники не досягли цілей.
Останні обстріли України − що відомо
Президент України Володимир Зеленський повідомляв про те, що під час нічного комбінованого ракетно-дронового удару 25 грудня Росія застосувала понад 70 крилатих ракет, зокрема, балістичні, а також понад сотню ударних безпілотників.
Кількість постраждалих від ракетного удару по Кривому Рогу збільшилася
Вночі та вранці 25 грудня росіяни атакували Україну ударними БПЛА та балістичними ракетами. Головною ціллю ворога була українська енергетична інфраструктура.
Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі, який стався напередодні, 24 грудня, загинула одна людина, ще 17 постраждали, серед постраждалих двоє дітей