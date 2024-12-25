У ніч проти 25 грудня ППО України збила 55 крилатих ракет, чотири керовані авіаційні ракети та 54 ударних БпЛА типу “Шахед”, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 24-25 грудня − подробиці

Рвдіотехнічні війська ПС виявили і здійснили супровід 184 таких повітряних цілей:

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  • дві балістичні ракети KN-23 із Воронезької області;
  • 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області;
  • 12 крилатих ракет “Калібр” із акваторії Чорного моря;
  • 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із Волгоградської області та Каспійського моря;
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації у Бєлгородській області;
  • 106 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів із Брянська, Міллерового, Орла та Приморсько-Ахтарська.

ЗСУ збилл 113 повітряних цілей: 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, “Калібр”, чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та 54 дрони.

Ще 52 безпілотники не досягли цілей.

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Фото: Повітряні сили / Телеграм

Останні обстріли України − що відомо

Президент України Володимир Зеленський повідомляв про те, що під час нічного комбінованого ракетно-дронового удару 25 грудня Росія застосувала понад 70 крилатих ракет, зокрема, балістичні, а також понад сотню ударних безпілотників.

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Напередодні у Кривому Розі російська ракета влучила у 4-поверховий будинок.

Вночі та вранці 25 грудня росіяни атакували Україну ударними БПЛА та балістичними ракетами. Головною ціллю ворога була українська енергетична інфраструктура. 

Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі, який стався напередодні, 24 грудня, загинула одна людина, ще 17 постраждали, серед постраждалих двоє дітей

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