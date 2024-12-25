Напередодні свят прикордонники зафіксували рекордну кількість перетину кордону - 150 тисяч громадян за добу. Великі черги з автобусів та автівок формуються в обох напрямках. Адже люди хочуть і повернутися додому на свята, і відвідати близьких у Польщі.

То які черги зараз в головних пунктах пропуску на кордоні?

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Прикордонники зафіксували рекорд перетину кордону українцями перед святами

Ілюстративне фото: у пунктах пропуску на кордоні з Україною є затори 23 грудня (Getty Images)

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У передсвятковий період зафіксовано рекордну кількість перетинів державного кордону за добу. За інформацією Державної прикордонної служби України, показник у 150 тисяч громадян є одним із найвищих за останні роки, навіть у період свят.

Збільшення пасажирського і транспортного потоку було спрогнозовано завчасно, але прикордонники все одно ледь справляються з таким навантаженням. Тож людям доводиться проводити на кордоні по 8-10 годин.

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Зростання пасажиропотоку спостерігається на всіх напрямках, але найбільше навантаження припадає на кордон із Польщею. Пункти пропуску Ягодин, Рава-Руська та Шегині ледь дають собі раду з таким навантаженням. Водночас кількість тих, хто виїжджає з країни, і тих, хто повертається, є приблизно однаковою.

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У середньому протягом доби кордон перетинають по 75 тисяч осіб у кожному напрямку. Прикордонники регулярно попереджають, що черги дуже великі, але люди все одно продовжують прибувати на пункти пропуску.

Багато подорожуючих запланувало поїзду на свята для своєї сім’ї або бажає відвідати рідних за кордоном. Це типова ситуація на свята, хоча через збільшення кількості переселенців цього року, збільшилась й кількість бажаючих перетнути кордон з Україною в обох напрямках.

Пасажиропотік на державному кордоні України залишається інтенсивним, особливо на напрямках до Польщі. Згідно з інформацією Держприкордонслужби, цей напрямок залишається найбільш завантаженим, хоча зростання кількості мандрівників спостерігається на всіх кордонах.

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За останню добу було зафіксовано 127 тисяч перетинів державного кордону. Разом з цим до України в’їхали 69 тисяч осіб, що перевищує кількість тих, хто виїхав — їх було 58 тисяч. Ці показники свідчать про активне переміщення людей між країнами навіть у такий складний час.

Черги на кордоні з Польщею: яка ситуація?

Пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" на кордоні з Польщею. Фото: Максим Козицький, Facebook.

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На українсько-польському кордоні запрацював новий автомобільний пункт пропуску Нижанковичі – Мальховіце. Він функціонуватиме цілодобово, надаючи можливість перетинати кордон легковим автомобілям, автобусам і вантажівкам масою до 3,5 тонн. Пішохідний рух планують запустити після завершення будівництва необхідної інфраструктури.

За словами керівника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, пропускна здатність пункту становитиме до семи тисяч осіб і чотирьох тисяч легкових автомобілів на добу. Робота митних і прикордонних служб здійснюватиметься у співпраці українських та польських службовців.

Особливе зростання пасажиро-транспортного потоку спостерігається на волинських пунктах пропуску, що межують з Польщею. Це пов’язано з передріздвяним періодом, коли багато людей повертаються додому або їдуть у гості до родичів.

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Втім, за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, до таких великих черг призводить не лише сезонний фактор, а те, що зараз, під час воєнного стану, не працюють аеропорти, які зазвичай забирали значну частину навантаження в цей період до початку широкомасштабної агресії.

Пункти пропуску “Устилуг — Зосин” та “Ягодин — Дорогуськ” завантажені пасажирами, які прямують за кордон на автобусах та власних автомобілях. Особливо це помітно з боку польської сторони. Щодня цей пункт перетинають близько п’яти тисяч осіб у двох напрямках. У разі необхідності прикордонна служба готова збільшити кількість нарядів для оптимізації роботи.

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Проте пасажири та водії все одно говорять про складнощі під час перетину кордону. Зокрема, один із водіїв, який повертався з Польщі до України, наголосив на тривалих затримках через великі черги.

Навіть пункт пропуску “Угринів - Долгобичув”, що на Франківщині, не може похвалитися відсутністю черг. Автобуси вимушені очікувати понад 6-8 годин, тож пасажири дуже втомлюються. За словами прикордонників, вони роблять все можливе, щоб зменшити час очікування, але черги дуже великі.