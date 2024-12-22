Мешканці повідомляли про вибухи та яскраві спалахи в стороні нафтобази.

«Орловська область вкотре зазнає масованої ворожої атаки БпЛА, внаслідок якої знову сталося займання на об’єкті паливної інфраструктури у селищі Стальний Кінь Орловського муніципального округу», - написав Андрій Кличков.

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Про це повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

У ніч на 22 грудня безпілотники атакували нафтобазу у селищі Сталевий кінь біля міста Орел.

Місцева влада запевнила, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Російська влада заявила, що ціллю дронової атаки були об’єкти паливно-енергетичної інфраструктури. За словами губернатора, над територією Орловської області начебто знищили 20 безпілотників.

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Атака на російську нафтобазу в Орлі 14 грудня

Нафтобаза біля Орла вже не вперше під прицілом дронів.

У ніч на 14 грудня 2024 року українські військові завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції «Сталевий кінь».

Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. Станція є частиною російського військово-промислового комплексу та забезпечує постачання нафтопродуктів для російської армії.