Служба безпеки України ліквідувала масштабну злочинну схему в Київській міській державній адміністрації.

СБУ викрила корупційну схему в КМДА: мільйонний хабар

Під час отримання хабаря затримали керівника одного з обласних осередків відомої партії, який вимагав із приватного підприємця хабар у 1 млн доларів.

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В обмін на цю суму політик обіцяв “вирішити земельне питання”, яке виникло у бізнесмена із посадовцями КМДА.

Зловмисник гарантував, що підприємцю здадуть в оренду ділянку в рекреаційній частині Києва поблизу з Дніпром, яка перебуває на балансі київської громади.

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До цього бізнесмен уже намагався отримати дозвіл від КМДА офіційно. Посадовці відмовляли підприємцю, посилаючись на штучно створені бюрократичні перепони.