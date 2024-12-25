Служба безпеки України ліквідувала масштабну злочинну схему в Київській міській державній адміністрації.
СБУ викрила корупційну схему в КМДА: мільйонний хабар
Під час отримання хабаря затримали керівника одного з обласних осередків відомої партії, який вимагав із приватного підприємця хабар у 1 млн доларів.
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В обмін на цю суму політик обіцяв “вирішити земельне питання”, яке виникло у бізнесмена із посадовцями КМДА.
Зловмисник гарантував, що підприємцю здадуть в оренду ділянку в рекреаційній частині Києва поблизу з Дніпром, яка перебуває на балансі київської громади.
До цього бізнесмен уже намагався отримати дозвіл від КМДА офіційно. Посадовці відмовляли підприємцю, посилаючись на штучно створені бюрократичні перепони.
Потім на керівника приватної компанії вийшов політик, який представився адвокатом та запропонував орендувати ділянку на 25 років в обмін на 1 млн доларів США.
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За цю суму фігурант “гарантував” погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради.
Яке покарання загрожує політику з КМДА
Затриманому СБУ повідомила про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).
Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Правоохоронці підготували клопотання про його тримання під вартою із альтернативою застави на 38 млн гривень.
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