Серед найцікавіших заходів цих вихідних у Києві – концерти гуртів “ЩукаРиба” та “Коза-Маланка” з традиційними обрядами, маркет “Всі. Свої” з унікальними подарунками та святковим декором, концерт “Krutь” та Різдво в Музеї просто неба. Усе це – чудова нагода весело провести час, підтримати українських виробників й створити собі святковий настрій!

Майстер-клас з варіння свічок на ВДНГ

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Цей майстер-клас — не просто творчий захід, а справжнє занурення у світ магії свят. Виготовлення свічок власноруч — це чудова можливість знайти гармонію, відчути як пахнуть трави та віддушки, побачити як віск змінює свою форму та створити унікальну свічку, яка стане символом ваших бажань. Подія особливо сподобається тим, хто хоче зробити щось особливе власноруч або шукає спосіб розслабитися в атмосфері затишку й тепла.

Більше по темі Костел Святого Миколая у Києві відновлять за автентичними кресленнями У Міністерстві культури кажуть, що зараз важливо захистити фасад та внутрішні елементи від подальшого руйнування.

Ціна: реєстрація за посиланням

Де: Оранжерея ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 28

Коли: 27 грудня 18:00

Виставка старовинних ялинкових прикрас

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Виставка відкриє для вас історію українського Різдва через унікальні ялинкові прикраси ХІХ та початку XX століть, іграшки часів Першої світової війни, перші фігурні скляні прикраси та фігурки святого Миколая ХІХ — початку XX століть. Ви побачите, як змінювалися традиції святкування, та зможете доторкнутися до скарбів минулого. Виставка зацікавить шанувальників історії, колекціонерів і всіх, хто цінує автентичність та унікальність прикрас.

Ціна: 150 грн, студенти — 100 грн, школярі — 70 грн.

Де: Головний корпус Музею війни (монумент “Батьківщина-мати”), вул. Лаврська, 27

Коли: 28-29 грудня 10:00-17:30

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Концерт Krutь у Жовтневому Палаці

Марина Круть – українська бандуристка, композиторка та співачка, амбасадорки бандури в Україні та світі. Її концерт — це поєднання традиційної української музики та сучасного звучання. Ви зможете насолодитися красою звучання бандури в несподіваних музичних аранжуваннях, відчути святковий настрій та побачити живе виконання музики на старовинному інструменті, яке торкається глибин душі. Захід стане справжнім подарунком для меломанів і шанувальників якісної української музики.

Ціна: 1350 грн. Квитки

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 27 грудня 19:00

Різдво в Музеї просто неба

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Свято в Музеї просто неба — це ідеальна можливість відчути дух справжнього українського Різдва. Тут оживають традиції, колядники наповнюють простір піснями, а мальовничі краєвиди створюють ідеальну атмосферу для сімейного відпочинку.

Гурти колядників зустрінуть біля церкви Святої Параскеви на Наддніпрянщині, а потім нестимуть добру звістку про народження Сина Божого від хати до хати. Ви зможете не тільки долучитися до обрядів, але й придбати автентичні вироби народних майстрів.

Ціна: від 130 грн

Де: Національний музей народної архітектури та побуту України, вул. Академіка Тронька, 1

Коли: 28 грудня 12:00

“ЩукаРиба” та “Коза-Маланка” у Closer

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Концерт гуртів “ЩукаРиба” та “Коза-Маланка” надасть вам унікальну можливість зануритися в атмосферу традиційних українських обрядів, зокрема Водіння Кози та Маланки, які символізують завершення старого року та підготовку до нового.

Гурт “ЩукаРиба” відомий своїм автентичним виконанням українських колядок та щедрівок, зберігаючи та популяризуючи народні традиції. Обряд Водіння Кози є однією з найдавніших зимових містерій, що символізує цикл завмирання та відродження природи. Під час дійства персонаж, переодягнений у Козу, “вмирає” та “воскресає”, що уособлює перехід від зими до весни.

Відвідавши цей концерт, ви не лише насолодитеся живою музикою та автентичними обрядами, але й зробите внесок у благодійну справу. Кошти, зібрані під час заходу, будуть спрямовані на закупівлю турнікетів CAT для українських військових та підтримку інших благодійних ініціатив.

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Ціна: 400 грн. Квитки

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 28 грудня 17:00

Новорічний Підпільний Стендап XXL

Новорічний Підпільний Стендап XXL подарує море сміху та гарного настрою. На сцені виступлять найкращі коміки, а жарти допоможуть залишити всі турботи в минулому. Стендап — це ідеальний спосіб відпочити разом з друзями та зарядитися позитивом на весь наступний рік.

У цей вечір виступатимуть: Свят Загайкевич, Антон Тимошенко, Василь Байдак, Настя Зухвала, Ганна Кочегура та Сергій Чирков.

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103

Коли: 28 грудня 18:00

Концерт співачки Dorofeeva

DOROFEEVA. NEW YEAR PARTY стане справжнім святом чудової музики та яскравих емоцій. Ви зможете насолодитися улюбленими хітами, незвичайним симфонічним сетом і святковим настроєм. Dorofeeva – це хедлайнер вечірки, яка виконає пісні “Щоб не було”, “Вотсап”, “Кохаю, але не зовсім”, “Хай пишуть”, “А я все плакала”. А GosOrchestra – це симфонічний оркестр Олександра Госачинського, який виконує аранжування цього вечора.

Для гостей VIP-зон передбачено ресторанне обслуговування, що зробить вечір ще комфортнішим. Цей концерт ідеально підійде для тих, хто любить стильні заходи й драйвову музику.

Ціна: від 1490 грн. Квитки

Де: Freedom Hall, вул. Кирилівська, 134

Коли: 28 грудня 18:00

Маркет подарунків у Всі.Свої

На маркеті “Всі. Свої” на вас чекає широкий асортимент різдвяного декору для дому, текстилю, кераміки, свічок, іграшок, косметики, прикрас, одягу та аксесуарів. Окрім цього, ви знайдете безліч смаколиків до святкового столу: крафтове м’ясо та сири, різноманітні солодощі, джеми, пасти, соуси та вишукані напої. Усі товари представлені виключно українськими брендами, що підкреслює унікальність та якість продукції.

Відвідавши цей маркет, ви не лише підберете оригінальні подарунки для близьких, але й підтримаєте вітчизняних виробників, сприяючи розвитку локального бізнесу. Серед учасників заходу будуть представлені понад 150 українських брендів, що пропонують різноманітні товари: від одягу та аксесуарів до предметів інтер’єру та гастрономічних смаколиків.

Ціна: вхід вільний

Де: Д12, Десятинна, 12

Коли: 28-29 грудня 10:00