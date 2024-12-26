Північнокорейські солдати стикаються з втратами та серйозними труднощами, включаючи нестачу питної води, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

20 грудня внаслідок удару Сил безпеки та оборони України по скупченню противника в районі населеного пункту Новоівановка Курської області північнокорейські війська зазнали значних втрат особового складу.

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Також у цей день штурмовики армії КНДР на одній із ділянок втратили щонайменше п’ятьох військовослужбовців.

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“Утім російські офіцери наказали продовжувати утримання позиції”, — повідомили у ГУР.

21 грудня російські війська продовжили постачати північнокорейські підрозділи боєприпасами та провізією, щоб компенсувати втрати та підтримати їх наступальні дії.

Наступного дня українські військові завдали успішного удару по одному з головних вузлів зв’язку армії КНДР, що призвело до значного погіршення радіообміну між північнокорейськими військовими.

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За інформацією ГУР, залучені до війни проти України підрозділи з Північної Кореї, розташовані в районі Дар’їно-Новоівановка Курської області, 24 грудня вели вогонь з мінометів та автоматичних гранатометів, використовуючи БПЛА для коригування обстрілів.

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“Ворожі розрахунки змінюють позиції та перебувають від лінії бойового зіткнення на відстані близько одного кілометра”, - додали в розвідці.

Крім цього, північнокорейські військові створили щонайменше п’ять нових спостережних постів під умовними назвами “Межа 1-5” для покращення розвідки.

ГУР також повідомило про знищення мінометного розрахунку одного з підрозділів армії КНДР.

На передовій північнокорейські солдати стикаються з гострою нестачею питної води через проблеми з логістикою.

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ССО показали нотатник загиблого спецпризначенця з КНДР, в якому є опис того, як можна боротися з українськими БПЛА.

В нотатнику знищеного на Курщині північнокорейського спецпризначенця розписується, як вполювати український безпілотник на живця, пишуть ССО.

У своєму нотатнику рядовий Гьонг Хонг Джонг розписав тактику зі збиття БПЛА та схованки від української артилерії.

«На разі невідомо, чи то автентична північнокорейська тактика, чи то їх так навчили росіяни. Але ця тактика використовує живу приманку», – зазначають в ССО і наводять повну розшифровку записів північнокорейського військового:

“Як ліквідувати дрон.

Під час виявлення дрона потрібно створити трійку (3 людини), водночас той, хто приманює дрон, тримає дистанцію 7 метрів, а ті, хто стріляють, - 10-12 метрів.

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Якщо той, хто приманює — стоятиме, дрон теж зупинить свій рух. У цей момент той, хто стріляє — ліквідує (дрон).