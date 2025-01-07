Футбольна Польща протягом останніх років все більше “українізується”. Темпи такої “українізації” помітно зросли після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022-му році.
Який вплив “повномасштабка” мала на збільшення українців у польському футболі ми пояснили у попередній публікації.
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Зараз же ми хочемо поговорити про найкращих українських футболістів у польському футболі. Kyiv Post склав свій власний рейтинг українських легіонерів у Польщі та порівняв свої враження з думкою визнаного експерта з цього питання, Іллі Деуліна, автора проєкту Truskawkowa piłka*.
Владислав Кочергін - правий півзахисник Raków Częstochowa. Для українця це перший польський клуб.
У травні 2013 року Кочергін дебютував у складі молодіжної команди «Дніпра» у молодіжному чемпіонаті України.
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До 2022 року грав за “Зорю” Луганськ.
11 квітня 2022 року вперше вийшов на матч у складі “Raków Częstochowa”. Рейтинг Sofascore ー 7,7. Ціна на Transfermarkt ー 1,5 млн євро.
Сергій Крикун - півзахисник польського клубу Piast Gliwice, який на правах оренди грає за Stal Mielec.
Крикун родом із Волинь, де розпочав свою футбольну кар’єру, виступаючи за місцеві команди «Цумань» та «Піддубці» в юнацькому чемпіонаті області.
В підлітковому віці переїхав до Польщі. Крикун змінив вже шостий клуб.
Рейтинг Sofascore ー 6,80. Ціна на Transfermarkt ー 200 тисяч євро.
Богдан В’юнник - нападник Lechia Gdansk, який у цьому сезоні вже зіграв 15 матчів і відзначився трьома голами.
До клубу з Гданська він перейшов після закінчення контракту з донецьким Шахтарем.
В’юнник неодноразово викликався до лав збірної України U-21.
Рейтинг Sofascore ー 6,81. Ціна на Transfermarkt ー 600 тисяч євро.
Максим Хлань - півзахисник Lechia Gdansk, який у цьому сезоні забив один гол.
Хлань розпочав кар’єру у львівських “Карпатах”, далі грав за “Зорю” Луганськ. У 2023 році перейшов вільним агентом до гданського клубу.
Постійний гравець молодіжної та олімпійської збірних України.
Рейтинг Sofascore ー 6,66. Ціна на Transfermarkt ー 1 мільйон євро.
Іван Желізко - півзахисник Lechia Gdansk,який входить у топ-5 серед гравців своєї команди за рейтингом Sofascore.
Став бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи 2023 року у складі юнацької збірної України.
Раніше грав за чеську команду MFK Karviná та латвійську Valmiera FC.
Рейтинг Sofascore ー 6,99. Ціна на Transfermarkt ー 800 тисяч євро.
ТОП-5 українських легіонерів у Польщі від експерта
А от ТОП від Іллі Деуліна виглядає так:
Владислав Кочергін. Коментар експерта: думаю, тут все ясно (і з цим важко не погодитися, адже ми теж поставити Кочергіна на заслужене перше місце - ред.).
Богдан В’юнник. Коментар експерта: після довгого простою вдалося розкрити себе.
Єгор Маценко - лівий захисник клубу Śląsk Wrocław.
Юнак навчався в академії київського Динамо.
У 16 років переїхав до Польщі, де приєднався до клубу Ursus Warszawa, а згодом до Legia.
Рейтинг Sofascore ー 6,86. Ціна на Transfermarkt ー 600 тисяч євро.
Коментар експерта: у віцечемпіонському “Шльонску” був одним із лідерів. Улюбленець усієї редколегії каналу Truskawkowa piłka.
Роман Якуба - центральний захисник клубу «Пуща» (Неполомиці).
З 2018 року грав у «Шахтарі», звідти у 2021 перейшов до латвійської команди «Валміера».
Якуба викликався до лав юнацьких та молодіжних збірних України.
Рейтинг Sofascore ー 7,09. Ціна на Transfermarkt ー 800 тисяч євро.
Коментар експерта: стабільно показує рівень, лиш зараз чомусь присів на ротацію.
Іван Желізко. Коментар експерта: був лідером “Лехії” в Першій лізі, ним лишається і зараз.
*Для підготовки публікації статті використані дані Sofascore, Transfermarkt та офіційних сайтів команд.