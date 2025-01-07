Футбольна Польща протягом останніх років все більше “українізується”. Темпи такої “українізації” помітно зросли після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022-му році.

Який вплив “повномасштабка” мала на збільшення українців у польському футболі ми пояснили у попередній публікації.

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Зараз же ми хочемо поговорити про найкращих українських футболістів у польському футболі. Kyiv Post склав свій власний рейтинг українських легіонерів у Польщі та порівняв свої враження з думкою визнаного експерта з цього питання, Іллі Деуліна, автора проєкту Truskawkowa piłka*.

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Владислав Кочергін - правий півзахисник Raków Częstochowa. Для українця це перший польський клуб.

У травні 2013 року Кочергін дебютував у складі молодіжної команди «Дніпра» у молодіжному чемпіонаті України.

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До 2022 року грав за “Зорю” Луганськ.

11 квітня 2022 року вперше вийшов на матч у складі “Raków Częstochowa”. Рейтинг Sofascore ー 7,7. Ціна на Transfermarkt ー 1,5 млн євро.

Владислав Кочергін. Фото: сайт клубу RAKÓW CZĘSTOCHOWA

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Сергій Крикун - півзахисник польського клубу Piast Gliwice, який на правах оренди грає за Stal Mielec.

Крикун родом із Волинь, де розпочав свою футбольну кар’єру, виступаючи за місцеві команди «Цумань» та «Піддубці» в юнацькому чемпіонаті області.

В підлітковому віці переїхав до Польщі. Крикун змінив вже шостий клуб.

Рейтинг Sofascore ー 6,80. Ціна на Transfermarkt ー 200 тисяч євро.

Сергій Крикун. Фото: офіційний сайт клубу Stal Mielec

Богдан В’юнник - нападник Lechia Gdansk, який у цьому сезоні вже зіграв 15 матчів і відзначився трьома голами.

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До клубу з Гданська він перейшов після закінчення контракту з донецьким Шахтарем.

В’юнник неодноразово викликався до лав збірної України U-21.

Рейтинг Sofascore ー 6,81. Ціна на Transfermarkt ー 600 тисяч євро.

Богдан В’юнник. Фото: офіційний сайт клубу Lechia Gdańsk

Максим Хлань - півзахисник Lechia Gdansk, який у цьому сезоні забив один гол.

Хлань розпочав кар’єру у львівських “Карпатах”, далі грав за “Зорю” Луганськ. У 2023 році перейшов вільним агентом до гданського клубу.

Постійний гравець молодіжної та олімпійської збірних України.

Рейтинг Sofascore ー 6,66. Ціна на Transfermarkt ー 1 мільйон євро.

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Максим Хлань. Фото: офіційний сайт клубу Lechia Gdańsk

Іван Желізко - півзахисник Lechia Gdansk,який входить у топ-5 серед гравців своєї команди за рейтингом Sofascore.

Став бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи 2023 року у складі юнацької збірної України.

Раніше грав за чеську команду MFK Karviná та латвійську Valmiera FC.

Рейтинг Sofascore ー 6,99. Ціна на Transfermarkt ー 800 тисяч євро.

Іван Желізко. Фото: офіційний сайт клубу Lechia Gdańsk

ТОП-5 українських легіонерів у Польщі від експерта

А от ТОП від Іллі Деуліна виглядає так:

Владислав Кочергін. Коментар експерта: думаю, тут все ясно (і з цим важко не погодитися, адже ми теж поставити Кочергіна на заслужене перше місце - ред.).

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Богдан В’юнник. Коментар експерта: після довгого простою вдалося розкрити себе.

Єгор Маценко - лівий захисник клубу Śląsk Wrocław.

Юнак навчався в академії київського Динамо.

У 16 років переїхав до Польщі, де приєднався до клубу Ursus Warszawa, а згодом до Legia.

Рейтинг Sofascore ー 6,86. Ціна на Transfermarkt ー 600 тисяч євро.

Єгор Маценко. Фото: офіційний сайт клубу Śląsk Wrocław

Коментар експерта: у віцечемпіонському “Шльонску” був одним із лідерів. Улюбленець усієї редколегії каналу Truskawkowa piłka.

Роман Якуба - центральний захисник клубу «Пуща» (Неполомиці).

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З 2018 року грав у «Шахтарі», звідти у 2021 перейшов до латвійської команди «Валміера».

Якуба викликався до лав юнацьких та молодіжних збірних України.

Рейтинг Sofascore ー 7,09. Ціна на Transfermarkt ー 800 тисяч євро.

Роман Якуба. Фото: офіційний сайт клубу Puszcza Niepołomice

Коментар експерта: стабільно показує рівень, лиш зараз чомусь присів на ротацію.

Іван Желізко. Коментар експерта: був лідером “Лехії” в Першій лізі, ним лишається і зараз.

*Для підготовки публікації статті використані дані Sofascore, Transfermarkt та офіційних сайтів команд.