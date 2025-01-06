На футбольних полях Польщі все частіше лунає українська мова. З початком повномасштабного вторгнення багато українських футболістів знайшли прихисток та можливість продовжити, а хтось і почати, кар’єру саме в Польщі.

Від Екстракляси до нижчих дивізіонів – наші спортсмени демонструють свій талант, давно вже стали вагомим фактором розвитку польського футболу.

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Kyiv Post дізнався, яка реальна кількість українців у футбольних лігах Польщі, хто з них феєрить і міг би посилити українські збірні різних вікових категорій*.

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Скільки всього українських футболістів грає у Польщі

Станом на кінець минулого року ми нарахували 106 українських футболістів, які грають у командах різних польських дивізіонів.

Найбільше наших співвітчизників зібралося у командах нижчих дивізіонів, зокрема в Betclic 3. Liga, де їх не менше 60-ти.

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Разом з тим, у найвищому дивізіоні країни – Екстраклясі, грають 12 українських футболістів. Це свідчить про високий рівень підготовки наших гравців.

Найчастіше українські футболісти в Польщі грають на позиціях півзахисників та нападників. Однак, також є чимало українських захисників та воротарів, які успішно виступають у польських клубах.

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Українці в Екстраклясі

Українці грають і в командах з першої трійки Екстракляси, що борються за чемпіонство, і тих клубах, як борються за виживання у головному дивізіоні польського футболу.

За команду Raków Częstochowa, яка зараз на 2-му місці в турнірній таблиці, грає Владислав Кочергін. За результатами 18 турів команда має лише дві поразки, 6 матчів зіграних внічию та 10 перемог.

Це можна вважати хорошим результатом у порівнянні з сезоном 23/24, коли Raków посів 7 місце в Екстраклясі. Однак ще рано підбивати підсумки, попереду ще багато матчів.

У командах інших українських легіонерів все не так райдужно. Підемо за турнірною таблицею. Наступна команда, кольори якої захищає українець Сергій Крикун, це Stal Mielec, зараз займає 12 місце.

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Турнірне становище Stal Mielec у сезоні 24/25 не сильно відрізняється від минулого сезону, коли команда фінішувала на 11-му місці.

У нижній частині таблиці зараз Puszcza Niepołomice за яку грає українець Роман Якуба. Команда йде на 14 місці, маючи шість перемог, 9 поразок та 5 матчів, зіграних внічию.

Для інших команд українських легіонерів - Lechia Gdansk та Śląsk Wrocław - сезон 24/25 є боротьбою за збереження прописки в Екстраклясі.

За команду з Гданська грають українці Богдан В’юнник, Максим Хлань, Сергій Булеца, Антон Царенко, Іван Желізко, Богдан Сарнавський. Це найбільша кількість гравців з українськими паспортами у команді Екстракляси.

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Зараз Lechia Gdansk на 17 місці: 5 нічиїх, 10 поразок та 2 перемоги.

Сходинку нижче, 18 місце, займає Śląsk Wrocław, кольори якого захищають українці Єгор Маценко, Олександр Гавриленко та Єгор Шарабура.

Команда з Вроцлава має дві перемоги, вісім поразок та сім матчів, зіграних унічию.

Чому українські футболісти їдуть грати в Польщі?

З комплексу причин, які спонукають українських гравців їхати до Польщі, можна виокремити спортивні та фінансові. Не менший, втім, вплив, має і широкомасштабна агресія: прямий і опосередкований.

Фінансові причини. Головним чином, це відносна прогнозованість і стабільність, навіть не рівень заробітної плати. Ні для кого не секрет, що українські ліги, м’яко кажучи, не є зразком для наслідування, якщо говорити про дотримання нашими клубами своїх фінансових зобов’язань.

У польському футболі ця проблема дещо менша. Наприклад, як вказує експерт, якого ми запитали, Ілля Деулін (автор проєкту Truskawkowa piłka) клуб “Пʼяст” з міста Глівіце нещодавно мав боргів на 14 мільйонів злотих і місто з власної кишені їх “закрило”.

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Спортивний фактор. Тут достатньо лиш поглянути на місця України та Польщі у таблиці коефіцієнтів УЄФА, акцентує нашу увагу пан Ілля. Лише за останній сезон (23/24) Польща покращила свою позицію на чотири пункти і зараз (з урахуванням матчів польських клубі на євроарені в цьому сезоні) перебуває на 18-му місці, тоді як Україна на 23-му.

Вплив широкомасштабної агресії. Ілля Деулін пояснює, що є прямий і безпосередній вплив “широкомасштабки” на міграцію українських футболістів до Польщі.

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Суть у тому, що раніше, до 2022 року, українці, були прирівняні до усіх футболістів не з Європейського союзу, а на них поза Екстраклясою на центральному рівні (тобто перша та друга ліга) діяв жорсткий ліміт – не більше одного футболіста (на команду - ред.). З початком “повномасштабки” українців прирівняли до футболістів з Європейського союзу. Відтак, вже понад два роки на них не поширюються так звані ліміти на легіонерів, і це, вочевидь стимулювало як і “футболістів придивитись до Польщі, так і Польщу придивитись на них”.

Чи припиниться найближчим часом відтік українських гравців до Польщі?

Вочевидь, відповідь на це питання прив’язана до того, коли закінчиться війна, пояснює запрошений нами експерт. Головним чином, найбільше зараз виїжджають молоді українські футболісти. Наприклад, якщо взяти ту ж академію “Корони” з Кельце, то там дуже багато українців.

Важливий навіть не відтік, важливо аби вони не обирали польське громадянство Ілля Деулін

Щодо вже “збитих” футболістів, то тут багато чого вирішують іхні агенти (згадуємо історію про Шаблія та сосновське “Заглемб’є”).

Якщо ж говорити про ту ж гданську “Лехію”, то її багато хто в Польщі ледь не вважає дублем київського Динамо. Тому, в цій ситуації, багато чого залежить від власника українського гранда.

Де грають українці в Польщі поза Екстраклясою

Пропонуємо перелік команд нижчих ліг Польщі за які грають футболісти з українським громадянством.

Українці в Betclic 1 Liga

Bruk-Bet Termalica KS ー Андрій Домбровський, Тарас Завійський, Артем Путівцев

Miedź Legnica ー Віталій Дяченко

Arka Gdynia ー Олександр Азацький, Володимир Верещак

Znicz Pruszków ー Владислав Охрончук, Дмитро Юхимович

Polonia Warszawa ー Нікіта Васін

Warta Poznań ー Юрій Ткачук

Kotwica Kołobrzeg ー Володимир Костевич

Pogoń Siedlce ー Олексій Зінкевич

Українські футболісти в Betclic 2. Liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki ー Дмитро Сидоренко

Hutnik Kraków ー Евгеній Белич, Артем Мотрич, Сергій Макаренко

Zagłębie Sosnowiec ー Олексій Биков, Артем Сухоцький

Resovia Rzeszów ー Гліб Бухал

Olimpia Grudziądz ー Іван Цюпа

Rekord Bielsko-Biała ー Станіслав Нечипоренко, Нікіта Холодов

GKS Jastrzębie ー Фарід Алі

KS Olimpia Elbląg ー Олександр Яценко, Орест Тягло

Українці в Betclic 3. Liga, Group 1

Unia Skierniewice ー Вадим Яворський

GKS Bełchatów ー Сергій Наполов

Świt Nowy Dwór Mazowiecki ー Ярослав Ямполь, Андрій Ямполь, Кирило Книш

MKS Polonia Lidzbark Warmiński ー Костянтин Черній

Sokół Aleksandrów Łódzki ー Олексій Найдишак

GKS Wikielec ー Денис Островський, Євгеній Андрощук

Broń Radom ー Дмитро Башлай, Віктор Путін

ŁKS Łomża ー Микита Рибчинський

Warta Sieradz ー Микита Зеленський, Олег Трубніков

MKS Mławianka Mława ー Іван Гуренко, Кирило Овсянніков, Олександр Масалов

Suwalski Klub Sportowy Wigry Suwałki ー Павло Березянський

Футболісти з України в Betclic 3. Liga, Group 2

Unia Swarzędz ー Михайло Устінов

Vineta Wolin ー Єгор Соломон, Євгеній Задерейко, Дмитро Єфіменко, Артем Шевчук

Zawisza Bydgoszcz ー Олександр Горват

Polonia Środa Wielkopolska ー Кевін Чінеду Дуруеку (національність Україна/Нігерія)

GKS Gedania Gdańsk ー Вадим Кукурудза

Pogoń Nowe Skalmierzyce ー Spartak Tsyliuryk

Klub Sportowy Sokół Kleczew ー Іван Брінкер

Flota Świnoujście ー Aллесіо Вейліон (громадянство Україна/Італія)

Українці в Betclic 3. Liga, Group 3

Odra Bytom Odrzański ー Микита Лобода (національність Україна/Польща)

Miedź Legnica II ー Віталій Дяченко

Podlesianka Katowice ー Олексій Сивцев

Śląsk Wrocław II ー Олександр Гавриленко

Pniówek Pawłowice Śląskie ー Ярослав Баранський

Ślęza Wrocław ー Ігор Ванда, Даниїл Кудельський, Данило Яковенко, Вадим Коноваленко

Stilon Gorzów Wielkopolski ー Євген Протасов, Максим Богданов (національність Україна/Росія), Данило Дем’яненко

Lechia Zielona Góra ー Олександр Шелковенко

Stal Brzeg ー Олег Спіров

Warta Gorzów ー Тимур Чеповой

Футболісти з України в Betclic 3. Liga, Group 4

Korona II Kielce ー Олександр Кравець

Wisła II Kraków ー Максим Цимбалюк, Данило Бойко, Єгор Хромих

KS Wiązownica ー Максим Сила, Олександр Баранюк, Руслан Грабовський

Wisłoka Dębica ー Нікіта Назаренко

Pogoń-Sokół Lubaczów ー Сергій Рус’ян, Євгеній Немтінов, Владислав Росляков

Avia Świdnik ー Андрій Ременяк

Podlasie Biała Podlaska ー Дмитро Авдєєв, Максим Горжуй

Podhale Nowy Targ ー Роман Мірошник

*Для підготовки публікації статті були використані дані з Sofascore, Transfermarkt та офіційних сайтів команд.