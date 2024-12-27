Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні доповідає, що з початку доби відбулося 171 бойове зіткнення, противник завдав два ракетних та 42 авіаційних ударів із застосуванням 2 ракет та 55 КАБ, 2400 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 5,7 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Скільки разів російська армія атакувала позиції ЗСУ за добу

на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

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На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять російських атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Западного, Лозової та Кругляківки, Богуславки та Нової Кругляківки.

За підтримки авіації на Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів.

Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Копанки, Чернещина, Новосергіївка, Платонівка, Зелений Гай, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Зарічне та Торське.

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Армія РФ намагалася витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку. Успіху не мав.

Чотири штурми відбулись на Краматорському напрямку у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Олександро-Шультине.

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На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Диліївка та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові та наступальні дії агресора у бік Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Вовкового, Шевченка та Новотроїцького.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожі штурми. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Андріївка та Курахове.

На Времівському напрямку противник здійснив 24 штурми наших позицій неподалік населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль, Новий Комар та Костянтинопольське.

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На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоандріївка загарбники спробували потіснити наших оборонців.

На Придніпровському напрямку росіяни три рази атакували наші позиції. Зазнавши втрат, відійшли.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 20 атак противника, ворог завдав 424 артилерійські обстріли, зокрема 30 - із реактивних систем залпового вогню, зідйснив 24 авіаційних удари, скинувши 34 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями армія РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

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Армія РФ втратила за добу в Україні 1650 осіб та один засіб ППО

З 24 лютого 2022 року Росія втратила в Україні близько 782 тисяч 510 військових. Зокрема 1650 осіб - за минулу добу, повідомили у Генштабі.

Сили оборони знищили також 9644 (+14) російські танки, бойових броньованих машин ‒ 19951 (+18), артилерійських систем – 21379 (+22), засобів ППО ‒ 1032 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20999 (+28), автомобільної техніки та автоцистерн – 32262 (+82), спеціальної техніки ‒ 3668 (+1).