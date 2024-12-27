У четвер ЄС пригрозив подальшими санкціями проти російських суден після того, як Фінляндія заявила, що перевіряє нафтовий танкер, який вийшов з російського порту, на предмет “саботажу” силового кабелю, що з’єднує країну з Естонією.

Про це повідомляє AFP.

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ЄС введе нові санкції проти РФ за пошкодження кабелів

На Різдво підводний кабель Estlink 2, який передає електроенергію з Фінляндії до Естонії, був відключений від мережі, трохи більше ніж через місяць після того, як два телекомунікаційні кабелі були розірвані в територіальних водах Швеції в Балтійському морі.

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“Ми вдячні фінській владі за їхні швидкі дії щодо висадки на борт підозрюваного судна. Ми працюємо з фінською владою над розслідуванням, що триває”, - заявила глава зовнішньополітичної служби Єврокомісії Кайя Каллас.

“Ми рішуче засуджуємо будь-яке навмисне руйнування критично важливої інфраструктури Європи. Підозрюване судно є частиною тіньового флоту Росії, який загрожує безпеці та навколишньому середовищу, одночасно фінансуючи російський військовий бюджет”, - додали вони у спільній заяві.

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“Ми запропонуємо подальші заходи, включаючи санкції, спрямовані проти цього флоту”. ідеться у заяві ЄС

Тіньовий флот - це судна, які перевозять російську нафту та нафтопродукти, що потрапили під ембарго. Після вторгнення Росії у 2022 році в Балтійському морі сталося кілька подібних інцидентів.

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У відповідь на інциденти ЄС заявив, що “посилює зусилля із захисту підводних кабелів, в тому числі розширює обмін інформацією, нові технології виявлення, а також можливості підводного ремонту і міжнародне співробітництво”.

Раніше цього місяця країни ЄС домовилися внести до чорного списку ще близько 50 нафтових танкерів з “тіньового флоту” Росії, які використовуються для обходу західних санкцій, запроваджених у зв’язку з війною в Україні. Цей крок став частиною 15-го пакету санкцій, запроваджених блоком з 27 країн з моменту вторгнення Москви.

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Ще три кабелі між Фінляндією та Естонією виведені з ладу, Росія може бути причетна

25 грудня стало відомо про масштабні пошкодження підводних кабелів у Фінській затоці.

Крім аварії на Estlink 2, виявлено проблеми ще з трьома лініями зв’язку, що з’єднують Естонію та Фінляндію. Ця серія інцидентів викликає серйозну стурбованість і потребує ретельного розслідування.

Наразі причина перебоїв невідома. Компанії-власниці кабелів займаються ремонтними роботами, водночас відповідні відомства також з’ясовують, що могло стати причиною несправностей.

Фінляндія розслідує зв’язок вантажного судна з аварією EstLink2

Фінська поліція вважає, що пошкодження морських кабелів між Естонією та Фінляндією спричинене танкером Eagle S, який пов’язаний з російським “тіньовим флотом”.

За фактом пошкодження підводних кабелів фінська поліція порушила кримінальне провадження, танкер був затриманий і направлений до фінського порту.