Покровськ на Донеччині повністю залишився без світла.

«Весь Покровськ аварійно знеструмлений», - повідомили в МВА. 

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Енергетики з’ясовують причину зникнення електрики. 

Коли вдасться відновити електропостачання наразі невідомо. 

Обстріли Донеччини

Напередодні окупанти вдарили по Покровську авіабомбою, артилерією та «градами». Поранено двоє людей. 

Також з артилерії російська армія накрила Мирноград. 

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Наслідки ударів по Донеччині. Фото поліції.
Наслідки ударів по Донеччині. Фото поліції.

У Сергіївці ворожий дрон атакував цех. 

За добу в області пошкоджено 10 цивільних об’єктів. Більшість з них - житлові будинки. 

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