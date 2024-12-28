Покровськ на Донеччині повністю залишився без світла.
«Весь Покровськ аварійно знеструмлений», - повідомили в МВА.
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Енергетики з’ясовують причину зникнення електрики.
Коли вдасться відновити електропостачання наразі невідомо.
Обстріли Донеччини
Напередодні окупанти вдарили по Покровську авіабомбою, артилерією та «градами». Поранено двоє людей.
Також з артилерії російська армія накрила Мирноград.
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У Сергіївці ворожий дрон атакував цех.
За добу в області пошкоджено 10 цивільних об’єктів. Більшість з них - житлові будинки.