Від початку 2024 року загальні втрати російських військ перевищили 421 тисячу осіб. Йдеться про вбитих та поранених.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після наради за підсумками роботи Збройних Сил України.

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Рекордні втрати росіян у 2024 році

«Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну», - резюмував Сирський

За його інформацією, загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення становлять приблизно 785 тисяч військових.

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За даними Генштабу, за добу росіяни не дорахуються ще 1690 своїх солдатів.

Втрати Росії у війні зростають

Протягом останніх місяців російська армія щодня втрачає близько тисячі людей. З початку повномасштабної війни ця цифра вже перевищила 700 тисяч військових. Про це на початку грудня заявив очільник Пентагону Ллойд Остін.

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За підрахунками британської розвідки, у листопаді РФ зазнала найбільших втрат за весь час війни. Посилаючись на Генштаб ЗСУ, у Міноборони Британії підсумували, що щодня ворог втрачав понад 1500 осіб. А загальні втрати за місяць перевищили 45 тисяч.

При цьому аналітики ISW вважають, що російське командування й надалі буде жертвувати технікою та живою силою заради тактичних територіальних здобутків. Йдеться, зокрема, про наступ на Покровськ Донецької області.