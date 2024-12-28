Росія може виготовляти від 40 до 50 «Іскандерів» за місяць, 30-50 «Калібрів» та близько 50 ракет «Х-101».

Такі дані назвав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі Новини.LIVE.

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Скільки ракет у Росії

Представник розвідки зазначив, що завдяки виробництву нового озброєння ракетний арсенал росіян далеко не вичерпаний.

«Думати, що станом на вчора закінчився ракетний потенціал чи запас у ворога - ні, це не так. Тому до кожної тривоги треба ставитись відповідально. Сили безпеки і оборони працюють над відбиттям, в тому числі і повітряних атак, і повітряних загроз», - сказав Юсов.

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За його даними, у запасах у Росії близько 1400 далекобійних ракет.

З них близько 350 «Калібрів», 500 «Оніксів», понад 50 «Кинджалів», понад 130 «Іскандерів» та понад 400 ракет класу «Х-101», «Х-55», «Х-35».

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«По багатьох позиціях - це недоторканий запас. Тому вони, звичайно, приділяють велику увагу плануванню, розвідці, і не працюють так огульно, як це було на перших етапах повномасштабного вторгнення», - додав представник ГУР.

Він наголосив, що виробництво ракет в Росії досі критично залежить від іноземних компонентів. Тому посилення і контроль санкційної політики є важливим, аби знизити можливості РФ.

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Виробництво дронів у Росії

Аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що попри західні санкції, Росія збільшує виробництво «шахедів».

CNN з посиланням на дані української розвідки повідомляє, що російський завод з виробництва ударних дронів в економічній зоні «Алабуга» (Татарстан) випустив 5760 дронів з січня по вересень 2024 року. Це вдвічі більше, ніж було вироблено у 2023 році.

Крім того, росіяни розробляють низькотехнологічні дрони-приманки схожі на Shahed. Їх використовують, аби обійти українську ППО.

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26 грудня українські військові знищили склад у Ростовській області, де росіяни виготовляли та ремонтували «шахеди». У Генштабі зауважили, що ця база була добре захищена. Зазначається, що ураження складу з дронами суттєво знищить потенціал ворога для атак по Україні.