Україна вперше отримала скраплений природний газ із США.
Постачання відбулося через Грецію.Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
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«Україна успішно інтегрується у глобальний енергетичний ринок», - написав керівник ОПУ.
Україна отримала скраплений природний газ зі США
У ДТЕК уточнили, що отримали партію приблизно на 100 млн кубометрів газу. У п’ятницю, 27 грудня, зранку вона прибула в грецький СПГ-термінал.
У компанії очікують, що цей вантаж буде першим з низки таких поставок зі США.
«Такі вантажі не лише забезпечують регіон гнучким і безпечним джерелом енергії, але й ще більше послаблюють вплив Росії на нашу енергетичну систему», - сказав директор ДТЕК Максим Тімченко.
Київ вважає, що це посилить енергетичну безпеку України та Європи після завершення транзитної угоди з Росією.
«Угода з американською компанією Venture Global до 2026 року - це стабільність і впевненість у завтрашньому дні для мільйонів українців», - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Україна припинить транзит російського газу
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Київ не збирається продовжувати транзит російського газу після закінчення угоди з 1 січня 2025 року.
За словами глави Уряду, Україна готова забезпечити транзит будь-якого газу, за винятком російського.
Тим часом прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив Україні заходами у відповідь у випадку зупинки транзиту російського газу.
Він заявив, що у відповідь на такі дії його країна може припинити постачати Україні електроенергію, яка вкрай потрібна українській енергосистемі на тлі російських атак.