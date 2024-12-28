Україна вперше отримала скраплений природний газ із США.

Постачання відбулося через Грецію.Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Україна успішно інтегрується у глобальний енергетичний ринок», - написав керівник ОПУ.

Україна отримала скраплений природний газ зі США

У ДТЕК уточнили, що отримали партію приблизно на 100 млн кубометрів газу. У п’ятницю, 27 грудня, зранку вона прибула в грецький СПГ-термінал.

У компанії очікують, що цей вантаж буде першим з низки таких поставок зі США.

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«Такі вантажі не лише забезпечують регіон гнучким і безпечним джерелом енергії, але й ще більше послаблюють вплив Росії на нашу енергетичну систему», - сказав директор ДТЕК Максим Тімченко.

Київ вважає, що це посилить енергетичну безпеку України та Європи після завершення транзитної угоди з Росією.

«Угода з американською компанією Venture Global до 2026 року - це стабільність і впевненість у завтрашньому дні для мільйонів українців», - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Україна припинить транзит російського газу

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Київ не збирається продовжувати транзит російського газу після закінчення угоди з 1 січня 2025 року.

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За словами глави Уряду, Україна готова забезпечити транзит будь-якого газу, за винятком російського.

Тим часом прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив Україні заходами у відповідь у випадку зупинки транзиту російського газу.

Він заявив, що у відповідь на такі дії його країна може припинити постачати Україні електроенергію, яка вкрай потрібна українській енергосистемі на тлі російських атак.