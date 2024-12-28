У Московській області прогримів вибух на залізничній станції.
Рвонуло вночі 27 грудня у місті Воскресенськ.
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Про це повідомили в Головному управління розвідки.
Вибух на залізниці у Московській області
Вибух знищив вагони вантажного поїзда. Їх Росія використовувала для забезпечення логістики своєї армії.
У ГУР зазначили, що російська влада намагається приховати вибух у залізничному депо.
«Судячи із запалу російської пропаганди, яка, намагаючись приховати наслідки гуркоту, бреше про начебто відсутність пожежі на території залізничного депо воскрєсєнска - страх вождів кремля перед внутрішнім спротивом путінському режиму та втратою контролю всередині країни серйозно зростає», - додали в українській розвідці.
Масштаби збитків наразі встановлюються.
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