У Московській області прогримів вибух на залізничній станції. 

Рвонуло вночі 27 грудня у місті Воскресенськ. 

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Про це повідомили в Головному управління розвідки. 

Вибух на залізниці у Московській області

Вибух знищив вагони вантажного поїзда. Їх Росія використовувала для забезпечення логістики своєї армії. 

У ГУР зазначили, що російська влада намагається приховати вибух у залізничному депо. 

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«Судячи із запалу російської пропаганди, яка, намагаючись приховати наслідки гуркоту, бреше про начебто відсутність пожежі на території залізничного депо воскрєсєнска - страх вождів кремля перед внутрішнім спротивом путінському режиму та втратою контролю всередині країни серйозно зростає», - додали в українській розвідці. 

Масштаби збитків наразі встановлюються. 

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На захищеному складі окупанти виробляти та ремонтували ударні дрони.

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26 грудня українські військові знищили склад з «шахедами» в Ростовській області РФ. 

Наші воїни завдали вогневого ураження по базі, де окупанти зберігали та ремонтували ударні безпілотники. 

Зазначається, що будівля була захищена та складалась із низки бетонних споруд. 

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У штабі кажуть, що ця операція суттєво знизила потенціал ворога для дронових атак. 

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