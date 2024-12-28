Президент України Володимир Зеленський прокоментував погрози прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо можливого припинення постачання електроенергії в Україну.

Глава держави вважає, що словацький політик діє на руку Кремля і може зашкодити самій Словаччині.

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Зеленський відреагував на шантаж Фіцо

«Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електростанціях і розподільчій мережі», - написав Володимир Зеленський у своєму Telegram.

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Глава держави наголосив, що потреба України в імпорті електрики виникла лише тому, що РФ окупувала ЗАЕС та знищує значну частину української теплової та гідрогенерації електрики.

Більше по темі Аграрії України отримали мільярди гривень підтримки від Світового банку СБ допомагав українцям в отриманні субсидій на обробку землі, а також дотацій на утримання худоби.

Володимир Зеленський назвав політику Фіцо «недалекоглядно».

Мовляв, вона вже залишила населення Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу, а також «може залишити народ Словаччини ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику». Адже Україна купує словацьку електроенергію, а не отримує її безплатно.

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Наразі частка Словаччини в імпорті електрики в Україну складає близько 19%. Уряд працює над тим, аби зберегти необхідний обсяг постачання.

Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну

Напередодні Роберт Фіцо пригрозив, що його країна може припинити постачання електроенергії до України через відмову від транзиту російського газу з 1 січня 2025 року.

«Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та можливості вжиття заходів у відповідь проти України», - сказав Фіцо в оприлюдненому в соцмережі відео.

За словами політика, Братислава у разі потреби припинить постачання електроенергії, яка вкрай потрібна Україні, або домовиться про інший напрямок дій.

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​​Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що Україна пропонувала компенсацію для словаків на тлі припинення транзиту російського газу. Однак словацький прем’єр Роберт Фіцо відмовився.