Російські війська обстріляли Білозерку на Херсонщині.

Окупанти вдарили по селищу з артилерії.

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Обстріл Білозерки: серед постраждалих діти

За даними ОВА, внаслідок обстрілу постраждало вісім людей.

Серед них - двоє підлітків.

«16-річний хлопець та 15-річна дівчинка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. В хлопця діагностували й уламкове поранення чола. Їх каретою «швидкої» доправили до лікарні», - повідомили в ОВА.

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Куди цілилися росіяни - в обласній адміністрації не уточнили.

Росіяни атакують Херсон та область

Ще двоє людей постраждали в Антонівці у передмісті Херсона.

Один чоловік був поранений внаслідок нічного обстрілу. Ще один - потрапив під удар безпілотника вдень у суботу.

Крім того, росіяни скинули вибухівку з дрона на автівку у Херсоні. Постраждав чоловік. У нього - вибухова травма та поранення. Також відомо про ще одного потерпілого у Дніпровському районі міста. Він потрапив під удар під час ранкового обстрілу.