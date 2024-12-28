Російські війська обстріляли Білозерку на Херсонщині.
Окупанти вдарили по селищу з артилерії.
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Обстріл Білозерки: серед постраждалих діти
За даними ОВА, внаслідок обстрілу постраждало вісім людей.
Серед них - двоє підлітків.
«16-річний хлопець та 15-річна дівчинка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. В хлопця діагностували й уламкове поранення чола. Їх каретою «швидкої» доправили до лікарні», - повідомили в ОВА.
Куди цілилися росіяни - в обласній адміністрації не уточнили.
Росіяни атакують Херсон та область
Ще двоє людей постраждали в Антонівці у передмісті Херсона.
Один чоловік був поранений внаслідок нічного обстрілу. Ще один - потрапив під удар безпілотника вдень у суботу.
Крім того, росіяни скинули вибухівку з дрона на автівку у Херсоні. Постраждав чоловік. У нього - вибухова травма та поранення. Також відомо про ще одного потерпілого у Дніпровському районі міста. Він потрапив під удар під час ранкового обстрілу.