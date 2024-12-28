Лідер Росії Володимир Путін вибачився перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим за авіакатастрофу літака Azerbaijan Airlines.

Про це пише РИА Новости.

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Путін вибачився перед Алієвим за збиття літака

Зазначається, що ініціатором телефонної розмови була російська сторона.

У повідомленні пресслужби Кремля сказано, що Путін вибачився у зв’язку з «трагічним інцидентом» у повітряному просторі Росії і висловив співчуття сім’ям загиблих.

У розмові йшлося, що літак неодноразово намагався зайти на посадку в аеропорту Грозного, який у цей момент був під атакою безпілотників.

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«У цей час Грозний, Моздок і Владикавказ атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади», - йдеться у повідомленні.

Слідчий комітетом РФ відкрив кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Ведуться слідчі дії.

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Авіакатастрофа в Казахстані

Літак Azerbaijan Airlines, який виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до російського Грозного, розбився 25 грудня в Казахстані.

На борту було 67 людей. 38 з них загинули.

Одразу після авіатрощі у соцмережах з’явилося відео з частиною літака. На кадрах видно отвори, характерні для ураження засобами ППО. ЗМІ писали, що літак могла збити російська протиповітряна оборона.

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США заявили про ознаки того, що в літак поцілила ППО РФ.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також заявив, що літак збили з російського ЗРК «Панцир-С1» над територією Росії.