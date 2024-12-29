Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що Україна послідовно і заздалегідь підготувалася до зупинки транзиту російського газу.

«Про те, що транзит зупиняється з 1 січня 2025 року, ми постійно комунікували. Тому в нас позиція не змінилася, ми готувалися до закінчення транзиту», - сказав міністр.

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Україна готова до зупинки транзиту газу з Росії

За словами Германа Галущенка, Україна підготувалася до стабільного газопостачання споживачів в умовах повної зупинки транзиту газу з РФ.

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«Ми проходили цілу низку стрес-тестів нашої газової системи для того, щоб бути впевненими, що після закриття транзиту ми зможемо функціонувати стабільно, забезпечуючи постачання газу до споживачів», - зазначив міністр.

Київ звернувся до єврокомісара через енергетичний шантаж Фіцо

Герман Галущенко додав, що Україна звернулася до енергетичного єврокомісара через заяви словацького прем’єра.

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Цього тижня Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України через відмову від транзиту російського газу з 1 січня 2025 року.

Український міністр наголосив, що таке рішення буде грубим порушенням європейських норм. Він нагадав, що Україна змушена імпортувати електроенергію зі Словаччини, бо РФ окупувала та знищила частину українських генеруючих потужностей.

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«Треба розуміти, що імпорт електроенергії, і наш президент дуже чітко про це сказав, - це наслідок того, що Росія окупувала Запорізьку АЕС і системно уже 3 роки знищує генерацію в Україні», - підсумував міністр енергетики.