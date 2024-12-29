У Норвегії аварійно приземлився пасажирський літак Boeing 737, незадовго після зльоту в Осло.

Причина непередбачуваної посадки - збій гідравліки.

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Про це пише SR.

У Норвегії літак здійснив аварійну посадку

Інцидент стався в суботу в норвезькому аеропорту Торп Сандефіорд. Літак прямував з аеропорту Осло в Амстердам.

Однак, для екстреного приземлення його перенаправили в аеропорт Сандефіорд, розташований приблизно за 110 кілометрів на південь від Осло.

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Як пише Financial Express, попри те, що літак благополучно приземлився, він втратив контроль під час розгортання та вилетів за межі злітно-посадкової смуги.

На борту було 182 людини. У результаті інциденту ніхто не постраждав.