У Норвегії аварійно приземлився пасажирський літак Boeing 737, незадовго після зльоту в Осло.
Причина непередбачуваної посадки - збій гідравліки.
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Про це пише SR.
У Норвегії літак здійснив аварійну посадку
Інцидент стався в суботу в норвезькому аеропорту Торп Сандефіорд. Літак прямував з аеропорту Осло в Амстердам.
Однак, для екстреного приземлення його перенаправили в аеропорт Сандефіорд, розташований приблизно за 110 кілометрів на південь від Осло.
Як пише Financial Express, попри те, що літак благополучно приземлився, він втратив контроль під час розгортання та вилетів за межі злітно-посадкової смуги.
На борту було 182 людини. У результаті інциденту ніхто не постраждав.
Flash:— Yuvraj Singh Mann (@yuvnique) December 29, 2024
A #KLM Royal Dutch Airlines flight veered off the runway at Oslo Torp Sandefjord Airport in #Norway following an emergency landing.
According to officials, the #Boeing737-800, en route to Amsterdam from Oslo Airport, experienced a hydraulic failure shortly after… pic.twitter.com/97KrXUdtQw
У Південній Кореї розбився літак
У неділю у Південній Кореї розбився літак, що прямував з Бангкока. На борту була 181 людина.
Більшість пасажирів і членів екіпажу вважаються загиблими. Триває пошук та ідентифікація жертв. Наразі відомо, що вижило лише двоє людей.
За попередніми оцінками, причиною катастрофи могла стати відмова механізму шасі літака. Припускається, що міг вийти з ладу один із двигунів або були пошкоджені індикатори літака. За іншими версіями, до аварії могли призвести зіткнення з птахами або ускладнення погодних умов.
У Канаді під час посадки загорівся літак
У канадському Галіфаксі загорівся літак під час посадки.
Попередня причина - несправність шасі.
Пасажирський літак, який прибув із міста Сент-Джонс, здійснив жорстку посадку. Повітряне судно зачепило крилом злітно-посадкову смугу та частково загорілося.
Усіх пасажирів і членів екіпажу евакуювали. Ніхто не постраждав.